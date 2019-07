Hơn 100 cảnh sát đang bảo vệ khu vực thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Sáng 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại từng gây rúng động dư luận.

Quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra được tiến hành từ khu vực chợ C13 (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biện) đến nhà ở của đối tượng Bùi Văn Công (tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên - nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án).

Một cán bộ Công an xã Thanh Nưa thông tin, lực lượng công an đã dẫn giải đối tượng Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tới khu nhà bị can Bùi Văn Công (ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) để thực nghiệm hành vi phạm tội.

Tại buổi thực nghiệm sáng nay, Lường Văn Hùng mặc áo trắng, quần xám, chân đi dép tổ ong. Nam nghi phạm trông trắng hơn so với thời điểm mới bị bắt giữ hồi giữa tháng 2.

Vị Công an xã Thanh Nưa thông tin , trong buổi thực nghiệm sáng nay, Công an tỉnh Điện Biên huy động nhiều cán bộ công an, cảnh sát cơ động để bảo vệ khu vực khám nghiệm hiện trường.

Được biết, tại buổi thực nghiệm sáng này có sự chứng kiến của đại diện VKSND tỉnh Điện Biên. Hơn 100 cảnh sát được huy động bảo vệ quá trình thực nghiệm.

Lực lượng chức năng đang tiến hành thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: Helino)

Đối tượng Lường Văn Hùng (Ảnh: Helino)

Trước đó, chiều 30 Tết Kỷ Hợi sau khi đi giao gà cho 1 người khách nữ sinh Cao Mỹ Duyên mất tích bí ẩn. Trưa mùng 3 Tết (7/2/2019), thi thể của cô được tìm thấy ở căn nhà hoang thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa...

Ngày 10/2/2019 (sau 72 giờ phát hiện thi thể nạn nhân), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi Giết người , Cướp tài sản, Hiếp dâm.

Ngày 11/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp căn nhà của Vương Văn Nghĩa - nhà cậu ruột của Vương Văn Hùng (tại Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên - đây là nơi Hùng cư trú từ ngày 2/2/2019 đến khi bị bắt).

Cơ quan điều tra khám xét nhà cậu của Hùng là Vương Văn Nghĩa, thu nhiều tang vật vụ án vào ngày 11/2/2019 (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)

Qua khám xét, tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và 1 sim điện thoại đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 Tết cùng ví, thẻ ATM, CMND và giấy tờ xe máy của nạn nhân...

Hiện ông an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can là: Vương Văn Hùng; Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa) Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh), Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa) Cầm Văn Chương (SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh), Vì Văn Toán (SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên) về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm.

