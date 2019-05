Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị công an bắt giữ người cha giết con gái rồi ném xác xuống sông

Cụ thể, trong đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận được thông tin qua các cơ quan truyền thông về việc ngày 7/3/2019, Viện Kiểm sát đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm giữ, yêu cầu Công an thành phố Đà Nẵng trả tự do cho Bùi Văn Hời (SN 1985, thường trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) nghi phạm trong vụ giết con đẻ là cháu Bùi Thị Uyển N. (SN 2011) và phi tang xác xuống sông Hàn, TP. Đà Nẵng.

Qua điều tra, sáng 24/2/2019, bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972) là bà ngoại cháu Nhi đã trình báo cơ quan Công an về việc cháu Nhi bị bố đẻ là Hời giết hại rồi phi tang xác xuống sông Hàn. Rạng sáng ngày 25/2/2019, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ nghi can Hời tại Bến xe khách Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, nghi can đã thừa nhận hành vi của mình.

Bùi Văn Hời được cho tại ngoại.

Tuy nhiên thời gian qua Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với bộ đội Biên phòng tìm mọi cách để truy tìm xác nạn nhân, nhưng chưa có kết quả. Ngày 7/3/2019, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm giữ trước đó, đồng thời yêu cầu Công an TP. Đà Nẵng trả tự do cho nghi can Hời sau 25 ngày tạm giữ để điều tra, do chưa tìm thấy xác nạn nhân N.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định: Sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan thì đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây phẫn nộ trong dư luận về hành vi dã man của một người cha, không có bất cứ lý do gì để biện minh cho sự ra tay tàn độc đối với con đẻ của mình. Quá trình điều tra Bùi Văn Hời đã khai nhận hành vi của mình tại cơ quan công an trước đó, lời khai nhận tội của Hời phù hợp với lời khai của các nhân viên khách sạn và trùng khớp với thời điểm cháu N. mất tích. Hình ảnh của Camera cầu Thuận Phước cũng còn lưu lại hình ảnh Hời điều khiển xe máy ở khu vực này. Qúa trình thực nghiệm điều tra tại hiện trường cho thấy, hung thủ thực hiện các thao tác giống như trong lời khai tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể cháu N. - nạn nhân trong nghi án bố giết con, ném xác xuống sông phi tang ở Đà Nẵng.

Từ khi Viện kiểm soát TP. Đà Nẵng tạm hủy bỏ Quyết định tạm giữ và yêu cầu trả tự do cho Bùi Văn Hời đến nay đã được hơn một tháng, song chưa có thông tin gì thêm về kết quả điều tra vụ việc. Việc lập luận do chưa tìm thấy xác của cháu bé nên không quy kết được Hời giết con là không thuyết phục vì không phải tất cả các vụ giết người đều phải tìm ra xác nạn nhân mới trừng trị được kẻ phạm tội. Mặt khác, việc cho đối tượng Hời tại ngoại là rất nguy hiểm cho xã hội vì đối tượng đã giết con đẻ của mình thì không ngoại trừ những hành vi man rợ khác sẽ nhằm vào những đứa trẻ khác. Dư luận xã hội lo ngại việc điều tra vụ án đi vào bế tắc và để lọt tội phạm. Hời đã giết con gái của y nên phải bị trừng trị một cách thích đáng.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật bảo vệ quyền của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trân trọng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan tiếp tục khẩn trương điều tra vụ án, bắt giữ Bùi Văn Hời để xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

“Thú dữ” đội lốt người cha Khai nhận với cơ quan CSĐT, Bùi Văn Hời cho rằng do vợ cũ thường xuyên điện thoại ghen tuông và mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày giữa Hời và con gái khiến chị Lee Choi Won, người tình của hắn giận dỗi bỏ về Hàn Quốc. 14h ngày 1/2, tại khách sạn S.H.Y (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), trong cơn bực tức vì bé N. khóc quấy, uống sữa vung vãi trên giường ngủ, Hời đã dùng hai tay bóp nghẹt cổ bé N. Sau cơn giận dữ, khi lay gọi nhưng bé N. vẫn nằm im không động đậy, Hời mới thực sự hoảng hốt vì đã giết chết con gái. Đối tượng vội vàng quấn thi thể bé N. vào trong chăn rồi đặt bên góc giường, đề phòng nếu nhân viên khách sạn có vào dọn phòng sẽ tưởng bé đang nằm ngủ. Những ngày sau đó, Hời tìm cách phi tang xác bé N. khỏi khách sạn nơi hắn đang ở để tránh sự nghi ngờ, đồng thời nghĩ cách đối phó với chị H. và gia đình bên ngoại khi họ điện thoại vào hỏi han tình hình “ăn Tết” của con gái. Bởi vậy, mỗi khi nhận được điện thoại của chị H., Hời lại tỏ ra rằng bé N. rất vui vẻ, được Hời dẫn đi chơi Tết, ăn uống chăm sóc đầy đủ. Và rằng, bé N. không thể nghe điện thoại của mẹ vì đang “mải chơi”. Riêng Hời, sau hai ngày lưu giữ xác con gái trong phòng khách sạn, sáng 3/2, đối tượng đến chợ Mai (thuộc địa bàn quận Sơn Trà) mua 1 bao tải loại lớn về bỏ xác con vào trong, sau đó cho vào ba lô mang đi phi tang. Trưa cùng ngày, Hời thuê xe máy, chở ba lô đi về hướng cầu Thuận Phước, song bấy giờ thấy có đông người nên Hời không dám ném xuống biển, đành phải chở xác bé trở lại khách sạn. Đến khoảng 0 giờ ngày 4/2 (30 Tết Nguyên đán), sau khi cho thêm 2 cục đá nặng khoảng 10kg vào bao tải, Hời lại chở xác con lên cầu Thuận Phước rồi ném xuống sông Hàn. Phi tang xong, Hời về khách sạn tiếp tục lưu trú. Sự việc chỉ bị phát giác khi người tình của Hời do quá kinh hãi với hành vi tàn ác nên đã chủ động báo tin cho người thân bé N.

