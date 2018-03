Hoàng Cali: Tôi thiếu gì tiền, sao phải dàn cảnh bắt cóc con?

Chiều 12/3, tại căn nhà 6 tầng nằm đầu hẻm đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP.HCM, ông Trần Hoàng (Hoàng Cali, 45 tuổi) ngồi trước cửa nhà, mặt buồn rũ rượi. Ông cho biết bản thân bị hàm oan khi có người nói rằng ông bắt cóc 2 con gái để tống tiền mẹ ruột. Sau nhiều ngày bị công an tạm giữ để điều tra, đến tối qua, ông Hoàng đã được cho tại ngoại.

Ôm mẹ già khóc nức nở

Kể về chuyện 2 con gái ông bị bắt cóc, người cha 45 tuổi chia sẻ có quen biết với bà Trương Thanh Hương (Việt kiều Mỹ, 50 tuổi). Khoảng 2 năm trước, bà Hương về TP.HCM, thấy bà ở khu Bình Tân phức tạp, ông nói người này dọn về nhà mình sinh sống.

Kể từ đó, ông cùng mẹ ruột xem người phụ nữ này như người thân trong gia đình. Hai con gái của ông Hoàng cũng xem bà Hương như mẹ. Tụi nhỏ quấn quýt với nữ Việt kiều Mỹ không rời. Bà Hương sống trong nhà của ông Hoàng cũng đàng hoàng, nên khi xảy ra vụ việc, không ai mảy may nghi ngờ bà ta.

Ngày 7/3, ông Hoàng ra sân bay đón người bạn rồi chở đi công việc. Bà Hương có nhắn chiều hôm đó sẽ đón 2 cháu gái thay vì để xe của trường đưa rước, rồi dẫn đi chơi. Đến chiều không thấy con gái về, ông gọi cho bà Hương thì người này bảo mắc công việc không đón được và nhờ người giúp việc Lâm Thị Phương Dung (15 tuổi, quê Trà Vinh) đón.

Bà Cúc không ngờ nữ Việt kiều Mỹ lại bắt cóc cháu mình: Ảnh: Lê Trai.

Đến chiều tối vẫn không thấy con về, ông Hoàng tỏ ra sốt ruột nhưng điện thoại của Dung không liên lạc được. Một lúc sau, bà Tống Thị Cúc, 70 tuổi, nhận được tin nhắn của số điện thoại lạ, với đại ý 3 cháu gái (kể cả Dung) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuẩn bị tiền. Lo lắng con gặp chuyện, cả gia đình ôm nhau khóc nức nở. Sau đó họ trình báo vụ việc lên công an.

Màn kịch của nữ Việt kiều Mỹ

Tối 12/3, Lâm Thị Phương Dung trực tiếp dẫn 2 bé gái ra khỏi trường học đã được ông Hoàng bảo lãnh tại ngoại. Ông Hoàng cho rằng cô bé này khờ dại, nên bị bà Hương lợi dụng, đưa vào vụ án.

Dung kể sáng 7/3, bà Hương nói Dung cùng đi tới trường đón 2 bé. Sau khi đón, nữ Việt kiều Mỹ thuê xe ôm chở Dung cùng 2 bé gái tới một nhà trọ ở quận Bình Tân. Toàn bộ hộ chiếu của 2 bé được bà Hương đem theo. Những ngày 2 bé gái bị “bắt cóc”, người phụ nữ cho 2 bé ăn mì gói và uống thuốc ngủ.

“Cô Hương nói là mẹ của 2 bé đến quậy nên đưa 2 cháu đến đó lánh mặt vài hôm rồi về. Cô Hương còn dùng điện thoại của con để quay phim bé lớn nói nhớ ba, bà nội và nhắn họ tới đưa cháu về. Điện thoại của con sau đó bị cô Hương tháo hết sim, con tin nên làm theo chứ cô không hứa cho con gì cả”, Dung kể.

Trong khi đó, bà Tống Thị Cúc cho biết bà xem nữ Việt kiều như người thân trong gia đình. Khi xảy ra vụ việc, bà Hương diễn cảnh buồn bã, gào khóc rất nhiều. Thấy bà Cúc mệt, ngủ gật trên ghế, người phụ nữ còn tỏ ra quan tâm lấy gối và mền đắp cho.

Dung kể lại việc bị bà Hương lợi dụng, đưa vào vụ án. Ảnh: Lê Trai.

“Tôi không bao giờ nghĩ Hương lại làm như thế. Gia đình tôi đối xử với nó rất tốt, chẳng bao giờ nặng lời với nó. Nó đóng kịch quá hoàn hảo, thiệt là không thể ngờ được. Đến khi công an đến nhà đưa nó đi tôi mới tá hỏa”, bà Cúc tâm sự.

Bức xúc vì bị nghi bắt cóc con tống tiền mẹ

Mấy ngày bị tạm giữ để điều tra, râu tóc ông Hoàng dài hẳn ra. Người đàn ông cho biết mấy ngày tại đồn công an, ông không ăn gì, lúc mệt thì ngủ thiếp đi. Tại cơ quan điều tra, bà Hương đã khai ngược, tố người bố là chủ mưu, bắt cóc con gái mình. Bà Hương cho rằng mình chỉ làm theo những lời ông Hoàng hướng dẫn để lấy 50.000 USD từ người mẹ ruột.

Gặp lại 2 con gái tại trụ sở công an, ông Hoàng mừng rỡ, khóc hết nước mắt. Thế nhưng, từ một người có con bị bắt cóc, ông đột nhiên trở thành nghi can chủ mưu bắt con gái tống tiền mẹ ruột. Sau khi được công an điều tra, làm rõ và cho tại ngoại, ông Hoàng lên mạng xem báo và đọc những thông tin nói rằng ông bắt cóc con gái tống tiền, khiến ông vô cùng tức giận.

Chỉ vào những tài sản trên người, ông Hoàng nhấn mạnh: “Cái nhẫn này giá 40.000 USD, cái đồng hồ cũng tầm đó. Cái xe Range Rover đậu trước cửa nhà có giá 8 tỉ, còn căn nhà này giá khoảng 2 triệu USD. Vậy mà có người lại nói tôi bắt cóc con mình để tống tiền”.

Ông Đức không tin ông Hoàng là người xấu. Ảnh: Lê Trai.

Chưa hết, ông còn cho biết xung quanh căn nhà ông đang ở còn thêm 4 căn khác. Tổng trị giá hơn 4 triệu USD, chưa kể tài sản và nhà bên Mỹ. Ông buồn và bức xúc với những thông tin thất thiệt gây hại đến uy tín của ông.

“Ở Sài Gòn này, nói đến Hoàng Cali thì không ít người biết. Giờ ai cũng gọi điện tới hỏi này kia, có người còn chọc hết Hoàng Cali hay chuyển qua Hoàng bắt cóc khiến tôi buồn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, tôi mà bắt cóc con mình thì khác gì thú vật”, ông Hoàng bức xúc.

Ông Đức, 51 tuổi, một hàng xóm gần nhà ông Hoàng cho biết người cha này vô cùng yêu thương 2 con gái. Ngoài ra, ông Hoàng giàu có, quanh đây ai cũng biết danh tiếng nên khi nghe tin ổng bắt cóc con mình tống tiền mẹ ruột cả khu này chẳng ai tin.

Tối 7/3, gia đình ông Trần Hoàng (ngụ quận 5) đến công an trình báo 2 con gái bị bắt cóc ở quận 11. Kẻ giữ 2 bé yêu cầu gia đình phải đưa 50.000 USD và không được trình báo công an. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định địa điểm 2 bé gái bị giữ tại một phòng trọ ở quận Bình Tân. Chiều 9/3, các trinh sát ập vào, giải cứu 2 bé gái an toàn. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Zing.vn