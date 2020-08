Hoãn tòa xử 7 bị cáo đưa người sang Anh trái phép ở Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 20/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 7 bị can về tội "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên), Võ Văn Kỳ (SN 1962), Võ Văn Hồ (SN 1952) cùng trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Lê Văn Huệ (SN 1967) cùng trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), Trần Đình Trường (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc).



Phiên tòa xét xử bị hoãn vì thiếu nhiều nhân chứng.

Trong phần thủ tục, chủ tọa Trương Thị Lệ Thu thông báo một bị cáo quê Nghệ An có đơn xin vắng mặt do đang điều trị ung thư tại bệnh viện, trong 64 người làm chứng chỉ một người có mặt.



Do vắng nhiều người làm chứng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo được pháp luật bảo vệ, công tố viên VKSND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị nghị xem xét hoãn phiên tòa.

Sau một phút hội ý tại chỗ, chủ tọa phiên tòa Trương Thị Lệ Thu quyết định hoãn xét xử. Phiên xử được mở lại lúc 7h30 ngày 14/9.

Gia đình nạn nhân Phạm Thị Trà My.

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2019, thông qua một người dân, Trần Đình Trường biết Nguyễn Thị Thúy Hòa và Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, trú Trung Quốc, đang bị truy nã quốc tế) thường xuyên làm thủ tục, tổ chức đưa người đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu. Cuối tháng 8/2019, H. (một người đang lao động tại Anh) liên lạc nhờ Trần Đình Trường làm thủ tục để đưa một người sang Pháp với chi phí 22.000 USD. Từ Pháp, H. sẽ đưa người đó sang Anh lao động.

Để đưa được người sang Pháp, Trường liên hệ với một số đối tượng ở Hà Nội và Trung Quốc làm hồ sơ đưa sang Trung Quốc và sang Pháp thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hòa khai nhận, từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2019 đã nhận 34 hồ sơ của người lao động trên địa bàn cả nước, trong đó đã tổ chức, môi giới được 15 công dân đi lao động trái phép tại các nước châu Âu.

Ngoài Trường, Hòa và Diễm, 5 bị cáo còn lại cũng liên quan việc đưa hàng chục lao động người Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh sang làm việc bất hợp pháp tại Anh và các nước châu Âu.



Thúy An

