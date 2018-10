Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho hay, ngày 5/10 đơn vị đã hoàn tất các thủ tục để thi hành án tử hình đối với Vũ Đăng Dương (SN 1987), trú tại thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên).

Dương chính là hung thủ dùng dao sát hại vợ là chị Lương Thị Thêm (SN SN 1988) và chém trọng thương bà Hoàng Thị Thoan (SN 1958, mẹ vợ) xảy ra cách đây hơn 4 năm khi nạn nhân đang ở nhà bố mẹ đẻ tại thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)

Theo hồ sơ vụ án, sau khi kết hôn và có với nhau con trai đầu lòng 2 tuổi, chị Thêm bàn với chồng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Tuy nhiên, Dương không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, nhưng sau đó Dương vẫn để vợ đi.

Đối tượng Dương chịu hình phạt cao nhất khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: TL

Thời gian chị Thêm đi lao động ở nước ngoài, ở nhà Dương sa đà vào cờ bạc dẫn đến nợ một khoảng tiền và không biết kiếm đâu ra để trả. Lúc này, Dương gọi điện cho vợ hỏi xin tiền nhưng không được chị Thêm đồng ý. Đến tháng 8/2014, chị Thêm về nước và mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày một căng thẳng.

Do chán nản chuyện gia đình, cho nên ngày 19/9/2014, Dương đi uống rượu đến đêm mới về. Khi về đến nhà, thấy chị Thêm nằm trên giường cầm chiếc điện thoại nên nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Dương tát vợ và cầm dao đuổi chị Thêm ra khỏi nhà. Đến hôm sau, chị Thêm gọi điện cho bố đẻ cùng anh rể đến đón về nhà ngoại ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Sau khi tỉnh rượu, biết việc làm của mình đã sai nên Dương đèo con trai 6 tuổi đến nhà ngoại xin lỗi. Tuy nhiên, lời xin lỗi đó không được gia đình chấp nhận và Dương chở con về nhà. Hai hôm sau, Dương nhắn tin cho vợ hẹn cùng nhau đưa con đi chơi nhưng chị Thêm cự tuyệt.

Chiều 22/9/2014, từ chỗ làm, Dương đi thẳng về nhà vợ để xin lỗi lần 2 nhưng không có kết quả. Lúc này, Dương bỏ về và mua dao, sau đó đến nhà bố mẹ vợ xin được nói chuyện lần 3 nhưng mẹ vợ không chấp thuận. Khi biết, chị Thêm đang ở trong nhà tắm, Dương chạy ra cốp xe lấy dao rồi giật cửa xông vào chém tới tấp. Phát hiện sự việc, bà Thoan vào can ngăn lập tức bị con rể chém gần đứt cánh tay phải.

Đối tượng Dương thời điểm bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL

Bị chồng truy sát bất ngờ, chị Thêm tìm cách thoát thân khi chạy sang nhà anh Nguyễn Trọng Đoàn (hàng xóm) nhưng Dương vẫn tiếp tục cầm dao truy sát phía sau. Khi chị chạy lên tầng 2 của ngôi nhà, Dương đuổi theo và chém chị Thêm nhiều nhát trên cơ thể. Đến khi nạn nhân tắt thở, Dương mới cầm dao leo lên xe máy bỏ đi.

Gây án xong, Dương điều khiển xe máy về nhà Vũ Văn Phương (anh con bác ruột) để thay quần áo, rửa chân tay, cất dấu quần áo, giầy dính máu. Đồng thời, Dương nhờ người anh này đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang để khâu, rửa vết thương vì trong quá trình gây án, thủ phạm bị đứt tay.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Giàng chia làm nhiều mũi tiến hành điều tra, đồng thời cấp báo về Công an tỉnh Hải Dương phối hợp vây bắt đối tượng. Khi biết Dương đang có mặt tại bệnh viện, lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) tổ chức đón lõng vây bắt đối tượng. Khoảng 20h ngày 22/9/2014, khi Dương về đến sân nhà lập tức bị lực lượng công an đã ập vào bắt giữ.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật