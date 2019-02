Hoa hậu Phương Nga tố ngược đại gia Cao Toàn Mỹ vu khống

Sáng 1/2, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung đến Công an TP.HCM nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can trong vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, do cơ quan điều tra không đủ căn cứ xác định hành vi của Nga và Dung.

Tuy nhiên, Phương Nga và Thùy Dung từ chối nhận các quyết định tố tụng, bản kết luận điều tra vì cho rằng các vật chứng bị tạm giữ trước đó như điện thoại, iPad bị mất dữ liệu, xâm phạm mật khẩu, tin nhắn. Đến khi nào dữ liệu trên các thiết bị được phục hồi, Phương Nga và Thùy Dung mới nhận các quyết định trên.

Tại buổi làm việc sáng nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, thông báo về việc phân công giải quyết tố giác của Phương Nga đối với ông Cao Toàn Mỹ về hành vi vu khống.

Phương Nga và Thùy Dung đến Công an TP.HCM sáng 1/2 để nhận quyết định đình chỉ điều tra. Ảnh: Lê Quân.

Trước đó, nhà chức trách đề nghị chuyển tội danh của 2 bị can từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Khi Cơ quan CSĐT chuyển kết luận qua cho Viện KSND TP.HCM để chờ phê chuẩn, VKS đã khuyến cáo cơ quan chức năng cần thận trọng khi miễn trách nhiệm hình sự với 2 bị can này.

Bởi khung hình phạt của tội Làm giả con dấu, tài liệu cùa cơ quan, tổ chức là từ 6 tháng đến 2 năm tù; trong khi đó, Phương Nga và Thùy Dung đã bị tạm giam hơn 2 năm 3 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại điều khoản này.

Phương Nga và Thùy Dung được TAND TP.HCM đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 21/9/2016. Tuy nhiên, sau 1 ngày xét xử, trước việc Phương Nga khai rằng nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Mỹ là do có hợp đồng tình ái, HĐXX phải trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này.

Phương Nga và Thùy Dung tại phiên tòa tháng 6/2017. Ảnh: Tùng Tin.

Ngày 22/6/2017, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm lần 2. Một tuần sau đó, tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, đồng thời cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại.

Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng ). Sau đó, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà.

Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng . Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Nguyễn Đức Thùy Dung.

Sau hơn 4 năm 4 tháng, vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng chính thức khép lại. Ảnh: Lê Quân.

Sau 30 ngày, không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu và phát hiện mình bị lừa nên ông đòi Nga trả lại tiền. Tháng 8/2014, ông Mỹ gửi đơn tố cáo Nga và Dung kèm các bằng chứng liên quan đến cho cơ quan chức năng.

Phương Nga và Thùy Dung bị cáo buộc đã lên kế hoạch làm giả giấy tờ mua bán nhà khớp với số tiền 16,5 tỷ đồng .

Theo Zing.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật