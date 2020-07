Hoa hậu Phương Nga tiếp tục tố giác cán bộ Công an TP.HCM

Trương Hồ Phương Nga tiếp tục có đơn tố cáo lần 2 kèm tố giác bổ sung gửi Viện trưởng VKSND TP.HCM liên quan đến 2 cán bộ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 22/5, Phương Nga đã gửi đơn tố giác; tuy nhiên, đến nay cô cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trương Hồ Phương Nga tiếp tục tố giác cán bộ cơ quan điều tra Công an TP.HCM. Ảnh: Lê Quân.

Phương Nga cho rằng tại trang 4 của bản kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ban hành ngày 16/2/2016 có nêu "Trương Hồ Phương Nga cùng với Nguyễn Đức Thùy Dung thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Cao Toàn Mỹ".

Theo Nga, trong suốt quá trình điều tra, cô chưa bao giờ xác định có nội dung như vậy. Ngay sau đó, cô đã làm đơn khiếu nại kết luận điều tra.

Khi ấy, lãnh đạo cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã ban hành văn bản trả lời rằng: "Tại biên bản làm việc ngày 1/9/2015, Nga khai Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung có làm sẵn bản di chúc và giấy xác nhận di chúc của căn nhà số 7, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, do bà Lương Thị Kim Phi làm chủ đầu tư để lừa đảo của anh Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ". "Tóm lại bị can Nga có thực khai các tình tiết khách quan cấu thành tội lừa đảo, dù không thừa nhận có tội".

Phương Nga cho rằng những nội dung này không đúng vì cô không có lời khai nào như vậy. Do đó, Nga làm đơn tố cáo bổ sung.

Trong đơn tố giác lần 1, Phương Nga chỉ ra ngày 11/12/2018, cơ quan CSĐT đã xác định Phương Nga và Thùy Dung không phạm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Bộ luật Hình sự 2015.

Nhưng đến tháng 1/2019, cơ quan tố tụng lại quyết định khởi tố Nga và Dung tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và miễn trách nhiệm hình sự.

Theo Phương Nga, tháng 1/2019, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có hiệu lực. Theo khoản 3, Điều 7, cơ quan CSĐT và Viện KSND TP.HCM không được phép khởi tố Nga và Dung dựa trên Bộ luật Hình sự năm 1999, mà phải chiếu theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Từ đó, Phương Nga cho rằng CQĐT và VKS đã ra lệnh khởi tố trái phép, không tuân theo Bộ luật Hình sự năm 2015 đang có hiệu lực.

Vụ án liên quan Phương Nga và Thùy Dung được đình chỉ vào tháng 2/2019. Ảnh: Lê Quân.

Đồng thời, Phương Nga cũng cho rằng cơ quan CSĐT đã ra kết luận điều tra, xác định lý do và căn cứ đình chỉ vụ án làm giả con dấu trước, rồi mới khởi tố chính vụ án đó.

Cụ thể, trong bản kết luận điều tra ngày 11/12/2018, cơ quan CSĐT đã xác định "hành vi của bị can có dấu hiệu của Điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999 nhưng có thể miễn trách nhiệm hình sự do Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội thực hiện hành vi trái pháp luật".

Đến ngày 29/1/2019, cơ quan CSĐT đã khởi tố Nga và Dung về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; ban hành kết luận điều tra kết luận lại nội dung trên và đình chỉ vụ án do hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội.

Phương Nga cho rằng cơ quan CSĐT đã không kết luận điều tra dựa trên sự thật khách quan mà dựa trên tình huống giả định. Điều này thể hiện qua tên gọi của bản kết luận điều tra: "Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra".

Phương Nga và Thùy Dung được TAND TP.HCM đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 21/9/2016. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tình tiết liên quan lời khai về hợp đồng tình ái của Phương Nga.

Ngày 22/6/2017, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm lần 2. Một tuần sau đó, tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, đồng thời cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại.

Sau đó, nhà chức trách đề nghị chuyển tội danh của 2 bị can từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngày 1/2/2019, Phương Nga và Thùy Dung đến Công an TP.HCM nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can. Tuy nhiên, cả hai từ chối nhận các quyết định tố tụng, bản kết luận điều tra vì cho rằng các vật chứng bị tạm giữ trước đó như điện thoại, iPad bị mất dữ liệu, xâm phạm mật khẩu, tin nhắn. Đến khi nào dữ liệu trên các thiết bị được phục hồi, Phương Nga và Thùy Dung mới nhận các quyết định trên.

Tháng 8/2019, VKSND TP.HCM cũng quyết định không khởi tố vụ án Vu khống đối với ông Cao Toàn Mỹ theo tố cáo của Phương Nga.

