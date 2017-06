Hoa hậu người Việt Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo đại gia thế nào?

Sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, mới đây, VKS Nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng lần hai truy tố Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, trú tại TP.HCM) cùng Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, trú tại TP.HCM) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Hoa hậu người Việt Trương Hồ Phương Nga quen biết đại gia Cao Toàn Mỹ (SN 1977, trú tại TP.HCM, là Giám đốc Công ty Vina Cyber).

Hoa hậu người Việt tại phiên tòa xét xử lần đầu vào năm 2016

Đầu năm 2012, Nga khoe với đại gia Mỹ về khả năng của mình trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cụ thể, Hoa hậu người Việt có quan hệ tốt và uy tín với nhiều bạn bè trong giới địa ốc.

Cùng với đó, Phương Nga giới thiệu với ông Cao Toàn Mỹ là có căn nhà mặt tiền ở đường Hùng Vương, quận 5, TP.HCM giá thị trường bán 8 tỷ đồng và Hoa hậu có thể mua giúp đại gia với giá 6 tỷ đồng.

Ngày 2/7/2012, Phương Nga và đại gia ký thỏa thuận mua nhà và chuyển đủ số tiền 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, hết hạn 2 tháng thực hiện theo nội dung thỏa thuận, Nga lại nói với đại gia Cao Toàn Mỹ căn nhà kia đã có người mua và giới thiệu căn nhà khác giá 16,5 tỷ đồng.

Ngày 29/4/2013, Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ tiếp tục ký thỏa thuận. Đến hẹn do chưa đủ tiền thanh toán, đại gia xin gia hạn thêm 3 tháng. Hoa hậu người Việt đồng ý yêu cầu của ông Cao Toàn Mỹ nhưng yêu cầu thêm một ít tiền để Phương Nga giao dịch với chủ nhà. Đồng thời, Hoa hậu cho ông Mỹ biết việc đã ứng trước tiền đi lại, ăn uống, xúc tiến việc mua nhà hết khoảng 44 triệu đồng và anh Mỹ trả cho Nga ngay hoặc sau này cũng được.

Ngày 16/7/2013, đại gia Cao Toàn Mỹ chuyển cho Hồ Thị Phương Nga số tiền hơn 540 triệu đồng. Hết hạn 3 tháng không thấy ông Cao Toàn Mỹ chuyển tiền vào tài khoản, để đốc thúc, Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bịa ra chuyện có người tranh mua nhà, và nếu ông Mỹ muốn mua nhà thì phải sớm thanh toán tiền.

Sau nhiều lần chuyển tiền theo thỏa thuận, nhưng đến hạn không thấy Nga làm thủ tục sang tên căn nhà, ông Mỹ trực tiếp đi tìm hiểu thì biết đã bị lừa nên yêu cầu Phương Nga trả lại số tiền 16,5 tỷ đồng nhưng Nga và Dung không trả lại tiền và cũng không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, trốn tránh và đe dọa đại gia Cao Toàn Mỹ. Sau đó ông Cao Toàn Mỹ tố cáo sự việc lên cơ quan công an.

Theo cơ quan tố tụng, trong suốt quá trình điều tra, Hoa hậu người Việt Trương Hồ Phương Nga im lặng trước sự xét hỏi của điều tra viên thụ lý vụ án.

Tại phiên tòa xét xử ngày 21/9/2016, Nga cho hay: “Giữa Nga và ông Cao Toàn Mỹ có mối quan hệ tình cảm. Số tiền 16,5 tỷ đồng là khoản tiền giao dịch thực hiện hợp đồng tình cảm giữa Hoa hậu và đại gia trong thời gian 7 năm. Sau khi bị ông Mỹ đòi tiền và tố cáo hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nga nghe theo lời xúi giục của chị Mai Phương (là bạn của Nga) làm các giấy tờ biên nhận mua nhà giùm ông Mỹ là để hợp thức hóa việc nhận tiền, ký vào các văn bản thỏa thuận theo nội dung mà chị Phương Nga nhắn tin. Các giấy tờ do Nga viết tay, viết lại theo tin nhắn Viber của chị Mai Phương. Ký vào các giấy trả lại tiền do việc mua bán nhà không thành đã trả lại tiền cho chị Mai Phương soạn sẵn. Nga còn tố cáo việc bị một người bạn của ông Mỹ làm ở Bộ Công an hẹn ra quán Karaoke trên đường Nguyễn Viết Chánh để hòa giải mâu thuẫn giữa Nga và ông Mỹ. Tại đây, Nga bị bốn người đàn ông uy hiếp bắt ký vào giấy biên nhận nợ”.

Cơ quan tố tụng cho rằng, kết quả điều tra bổ sung khẳng định, giữa Hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ có thỏa thuận mua bán nhà với số tiền lên tới 16,5 tỷ đồng. Nội dung mà Nga khai tại phiên tòa xét xử ngày 21/9/2016 là không có căn cứ.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, đây là vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung thực hiện hành vi phạm tội. Bằng thủ đoạn lợi dụng danh tiếng của mình từng đoạt giải Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, tự cho mình là người của công chúng được nhiều người ái mộ, có khả năng mua được nhà giá rẻ, để từ đó thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với Nguyễn Đức Thùy Dung, cơ quan tố tụng cáo buộc giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Hoa hậu người Việt.

Cả hai tiếp tục bị truy tố theo khoản 4, điều 139 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Dự kiến tòa sẽ xét xử vụ án này trong tháng 6.

Theo Việt Đức (VOV.vn)