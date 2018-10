Hòa Bình: Quá khứ ít biết của kẻ sát hại mẹ già, ném xác xuống giếng

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào sáng 22/10 tại địa phận thôn Bá Lam, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Chí Thương (SN 1982, người địa phương). Nạn nhân bị sát hại là bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ nuôi của Thương).

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Cao Xuân Ái - Chủ tịch UBND xã Cao Thắng cho biết, tối 21/10, Thương đã có những biểu hiện bất bình thường khi cầm đèn dầu đi lang thang khắp xóm. Rạng sáng 22/10, khi Thương về nhà tiếp tục chửi bới vợ con. Thấy vậy, mẹ Thương đã dậy nhắc nhở.

Lúc này, Thương bất ngờ dùng dao chém người mẹ già tử vong, rồi bắt giữ con nhỏ làm con tin.

Đặc biệt, sau khi gây án, Thương còn ném xác bà Hồng xuống giếng nước của gia đình và đập phá nhiều tài sản trong nhà.

Phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng và công an huyện Lương Sơn đã có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: TL

Thông tin thêm với PV, ông Ái nói, trước khi gây ra vụ án đau lòng trên, Thương từng có dấu hiệu thần kinh không ổn định. Có thời gian, gia đình phải đưa Thương xuống Hà Nội để điều trị.

Chia sẻ với PV, một người dân địa phương cho biết: “Thương được vợ chồng bà Hồng nhận nuôi từ lúc còn rất bé. Biết Thương có số phận kém may mắn so với nhiều đứa trẻ khác, nên vợ chồng bà Hồng rất mực yêu thương, chiều chuộng. Khi tới tuổi trưởng thành, đối tượng lấy vợ và hiện có 3 người con. Bình thường lúc không phát bệnh, Thương là người rất hiền lành, yêu thương, chăm chút con cái. Cách đây không lâu, vợ chồng Thương mới vay mượn xây dựng được căn nhà nhỏ. Có thể do hoàn cảnh khó khăn, bí bách dẫn đến tinh thần không ổn định và mất kiểm soát nên mới hành động như vậy".

Liên quan tới vụ án, thông tin với PV, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn cho biết thêm, sáng 22/10, chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ án, lực lượng chức năng đã vớt thi thể bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi, mẹ nuôi Thương) từ đáy giếng lên tiến hành khám nghiệm tử thi rồi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Con dao, tang vật gây án cũng được cảnh sát phát hiện nằm dưới giếng. Ngoài ra còn một số vật dụng, đồ đạc Thương ném xuống cùng thời điểm.

Nói về việc giải cứu cháu Nguyễn Đăng K. (4 tuổi, con đẻ bị Thương khống chế), một cán bộ CA huyện Lương Sơn cho hay, nhận thông tin khoảng 3h30’ ngày 22/10, lực lượng Công an huyện xuống hiện trường, chia ra thành nhiều tổ và vận động, thuyết phục nhưng đối tượng vẫn cố thủ trên nóc nhà.

Đến khoảng 5h cùng ngày, Thương vẫn khống chế con đẻ. Do trời chưa sáng hẳn, các chiến sĩ phải di chuyển sang một ngôi nhà cách đó khoảng 100m dùng ống nhòm quan sát, chọn hướng tiếp cận hiện trường.

Để nhanh chóng giải cứu cháu bé, cảnh sát đã mời một người bạn thân của Thương đến gọi anh ta qua loa nhằm đánh lạc hướng. Nhân lúc Thương không để ý, tổ cảnh sát áp sát ập vào khống chế đối tượng, giải cứu cháu bé an toàn.

Hiện vụ án đang được CA tỉnh Hòa Bình thụ lý để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huyền Chi

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật