Hoà Bình: Bắt vụ vận chuyển 100 bánh heroin bằng ô tô

Ngày 19/7, Cục Điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an (C04) đã phối hợp với lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang nhóm nghi can vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Đối tượng Trần Mạnh Chung (đứng thứ 2 từ trái sang) cùng tang vật.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, trên quốc lộ 6A, thuộc địa phận xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, Hòa Bình), lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đi trên xe ô tô mang biển số 34A - 247.66 có dấu hiệu nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Kiểm tra ô tô, cơ quan chức năng phát hiện 100 bánh heroin giấu trong cốp sau xe ô tô. Hai đối tượng Vũ Đình Kiên (25 tuổi) và Trần Mạnh Chung (30 tuổi), cùng trú tại huyện Kim Môn (Hải Dương) đi trên xe ngay lập tức bị bắt giữ.

2 đối tượng khác đi trước làm nhiệm vụ cảnh giới cũng bị bắt giữ là Trần Đức Thành (30 tuổi) và Lý A Súa (27 tuổi), cùng trú tại huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).

Cơ quan chức năng cho biết, chuyên án này được lập cách đây hơn một tháng. Công an xác định đây là đường dây mua bán ma túy số lượng lớn, nhiều đối tượng tham gia.

Sáng nay, đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc C04, Công an tỉnh Hòa Bình và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chia làm 4 tổ, tổ chức nhiều chốt chặn để chờ bắt quả tang nhóm đối tượng.

Hoàng Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật