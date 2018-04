Hình sự kể chuyện 'đấu' với các sát thủ ở Hải Dương

Nhắc tới đại tá Cù Trọng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, anh em trinh sát trong đội thường gọi anh bằng cái tên "người săn tội phạm lão luyện".

Giết dã man cháu bé 9 tuổi chỉ vì một câu nói

Đại tá Nam cho biết vụ giết cháu bé Đặng Văn Khang (9 tuổi, ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng) có lẽ là một trong những vụ án khiến ông day dứt, ám ảnh.

Ông nhớ lại, lúc đó khoảng 6h ngày 5/12/2016, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, nhận được tin báo, ông Đặng Văn Vững (sinh 54 tuổi) phát hiện ra cháu nội là Đặng Văn Khang (là con trai anh Đặng Văn Vinh) ở cùng địa chỉ trên bị kẻ xấu dùng dao chém liên tiếp 6 nhát vào vùng đầu, mặt khiến cháu chết tại chỗ.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Cẩm Giàng nhận định, kẻ gây án là kẻ có mối thâm thù tột đỉnh với gia đình nạn nhân. Nếu không, vì sao lại ra tay với cả một cháu bé 9 tuổi?

Lương Trọng Thăng.

Qua rà soát tài sản của gia đình không mất mát gì. Ban Chuyên án nhận thấy rằng các mâu thuẫn, dẫn đến vụ án giết người cũng rất mờ nhạt. Bố mẹ cháu đi lao động xuất khẩu, bản thân cháu còn nhỏ, đang là học sinh thì ít mâu thuẫn dẫn đến nghi phạm phải ra tay”, đại tá Cù Trọng Nam nhận định.

Hơn 1 tháng trôi qua, trong lúc vụ án tưởng như rơi vào bế tắc, thì có thông tin, tại thời điểm xảy ra vụ án, một số người dân nhìn thấy Lương Trọng Thăng (30 tuổi) trú cùng thôn có mặt tại gần nhà cháu bé. Đây là người tuy có tiền sử về bệnh động kinh, nhưng có nhân thân rất xấu, có biểu hiện cho vay lãi và tính khí côn đồ.

Kiên trì thu thập các tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra có đủ cơ sở để xác định Thăng chính là kẻ gây án. Tuy nhiên ngay khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Thăng đã có thái độ chống đối. Lợi dụng bệnh tật, anh ta có những lời nói và hành động xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ.

“Khi xác minh lấy lời khai, Thăng bị bệnh động kinh nên cứ hỏi là sùi bọt mép, co giật, nằm bất động và không làm việc được. Có lúc, hắn lại chửi bới, lăng mạ anh em trinh sát, thậm chí còn phóng uế ngay tại nơi đang làm việc... Chúng tôi đã phải nhiều lần đưa nghi phạm vào cơ sở tâm thần kinh, hay phối hợp với bệnh viện Tâm thần của tỉnh để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Đến khi Thăng đủ điều kiện sức khỏe mới lấy lời khai, xét hỏi”, đại tá Nam nhớ lại.

Cùng với việc vận động, thuyết phục mẹ đẻ của Thăng đồng ý hợp tác, và kết quả điều trị của bệnh viện khẳng định, bệnh của Thăng chỉ ảnh hưởng một phần chứ không mất hoàn toàn nhận thức. Bằng những chứng cứ không thể chối cãi, Ban Chuyên án buộc Thăng khai nhận hành vi.

Tại cơ quan điều tra, Thăng khai, khoảng 5h sáng ngày 5/12/2016, anh đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô hướng ra quốc lộ 5. Khi đi qua cổng nhà ông Đặng Văn Vững, Thăng thấy cổng khoá, điện trong sân bật sáng, cửa nhà khép và biết vợ chồng ông Vững không có nhà.

Lúc này, Thăng nhớ đến việc, trước đó một tuần cháu Khang gọi mình là “thằng điên” nên nảy ý định trả thù. Gây án xong, Thăng trèo qua bờ tường đi ra đến đường liên thôn nhìn thấy bà Đặng Thị Ngoạn (cùng thôn) nên vội giấu con dao dưới rãnh thoát nước trước cổng nhà người dân.

Nút thắt mở ra từ những chi tiết không ngờ

Vụ án xảy ra tại huyện Thanh Hà (Hải Dương) vào một ngày cuối tháng 3/2017 cũng là một trong những vụ án cho đến bây giờ đại tá Nam và những trinh sát trực tiếp tham gia phá án không thể quên.

Vụ án bắt nguồn từ sự mất tích của nạn nhân Nguyễn Xuân Tân (44 tuổi, trú tại huyện Thanh Hà). Anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20/3, sau đó không về nhà, người thân trong gia đình đã nhiều lần liên lạc nhưng không có kết quả. Sau khi được Ban giám đốc giao nhiệm vụ, cán bộ Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Thanh Hà đã tổ chức lực lượng truy tìm người mất tích ròng rã nhiều ngày. Vào thời điểm đó, họ cũng chưa xác định được anh Tân bị giết hay bỏ đi trốn nợ?

“Trong vụ này, nút thắt đã được mở ra từ những chi tiết tưởng như không ngờ”, đại tá Cù Ngọc Nam kể lại.

Đại tá Cù Trọng Nam.

Chắp nối những thông tin thu thập được về nhân thân của người bị hại; Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Hà, xác định nghi can là Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, trú tại ở Thanh Xá, Thanh Hà), chủ một đại lý xổ số trên địa bàn.

“Trong quá trình nắm bắt tình hình, được biết Tân đánh lô trúng thưởng 120 triệu nên đi đòi chủ lô đề. Sau một thời gian tiến hành điều tra có thông tin xác định, chiều 20/3, anh Tân đến nhà Nguyễn Thị Mến có con trai là Mạc Văn Duy đòi tiền. Sau đó không ai gặp anh Tân. Dựng được kẻ nghi vấn đã khó, chứng minh hành vi phạm tội còn khó hơn nhiều. Bởi, sau khi gây án, do có sự chuẩn bị trước về tâm lý nên Mến và con trai đã thống nhất với nhau về lời khai”, đại tá Nam kể.

“Rất may sau đó, chúng tôi cũng nhận được thông tin trên Hà Nội, anh trai của Duy trước đó vài ngày có “cắm” một chiếc xe máy nghi vấn là xe máy của anh Tân. Nhận được thông tin quý này, công an tỉnh Hải Dương đã cử một tổ công tác phối hợp Công an Hà Nội tiến hành xác minh chiếc xe máy đó có phải của anh Tân?”, đại tá Nam nhắc lại.

Qua quá trình đấu tranh cùng chứng cứ thu được tại Hà Nội, sau gần một đêm đấu trí, Duy đã khai nhận hành vi phạm tội nhưng người mẹ vẫn quanh co, chối tội. Thế nhưng bằng những chứng cứ thu thập được và các biện pháp nghiệp vụ, nghi phạm đã cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai, chiều 20/3 nạn nhân Tân có đến đòi tiền mẹ con Mến Duy còn nợ. Nhưng vì mẹ con Mến không có tiền trả số tiền đánh đề đó cho nên đã nảy sinh ý định giết anh Tân. Sau khi giết chiếm đoạt xe máy và cho xác anh Tân vào bao tải chờ đến tối chở ra sông và phi tang.

Trong năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương, dưới sự chỉ đạo đại tá Cù Ngọc Nam đã bắt được 671 người phạm pháp hình sự. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng phát hiện xảy ra 21 vụ, điều tra làm rõ 19/21 vụ.

Với những thành tích đã đạt được, 3 năm liên tục từ 2014 đến 2016, đại tá Cù Ngọc Nam đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2016, anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Năm 2017, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

