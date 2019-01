Hình ảnh khám nhà "trùm bảo kê" chợ Long Biên

Theo Giao thông, vào 7h30' tối 4/1, cơ quan công an TP. Hà Nội đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") tại số 11 Hàng Đậu, kẻ liên quan đến vụ bảo kê chợ Long Biên và dọa giết nữ phóng viên VTV.

Công an đọc lệnh khám xét. Ảnh: NĐT

Đại tá Vũ Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết tượng Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng kính, SN 1963, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) - tổ trưởng tổ dịch vụ bốc xếp số 2 chợ Long Biên và cho biết, đối tượng này có 2 tiền án và 1 tiền sự, từng làm bốc xếp chợ Đồng Xuân trước đây.

Ngoài ra, tổ bốc xếp này có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Long (tức Long cao, SN 1982, ở Khương Đình, Thanh Xuân) có 1 tiền án; Lê Thanh Hải (tức Hải gió, SN 1963, ở Thanh Trì, Hoàng Mai); Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến hói, SN 1970, ở Lương Yên, Bạch Đằng) và Dương Quốc Vương (tức Vương lợn, SN 1968, ở Hoàng Mai), có 1 tiền án. 4 đối tượng này đều là nhân viên tổ bốc xếp số 2 do Hưng kính làm tổ trưởng.

Cơ quan chức năng khám xét nhà Hưng kính ngày 4/12. Ảnh: VTC

Theo ghi nhận của Người đưa tin, nhà “Hưng kính” cao 4 tầng, sơn màu trắng, nằm ở ngã tư Hàng Đậu, tầng 1 và tầng 2 đang kinh doanh quán nước giải khát, phía trước nhà có 1 chiếc xe ô tô của lực lượng chức năng.

Tại khu vực quanh nhà Hưng "kính” có rất nhiều dân phòng, công an đứng chốt chặn tại nhiều điểm khác nhau.

Ngoài ra, một chiếc xe công vụ của Công an liên tục đi tuần để đảm bảo trật tự tại khu vực. Phía bên trong nhà Hưng "kính”, lực lượng chức năng đã tiến hành mở tủ, khám xét và thu thập một số tài liệu để phục vụ điều tra.

Ảnh: VTC

Theo thông tin từ Dân trí, Cơ quan điều tra cũng đã khám xét khẩn cấp phòng làm việc của phó ban quản lý chợ Long Biên, thu giữ 23 thùng đựng nhiều tài liệu, hóa đơn liên quan đến hoạt động bảo kê tại chợ này.

Theo ông Viện, thời gian qua, Công an Hà Nội nhận được đơn của một số tiểu thương tố cáo Hưng "kính" lợi dụng vị trí là tổ trưởng tổ bốc xếp bắt ép các tiểu thương phải nộp tiền bảo kê. Hưng "kính" dùng nhiều thủ đoạn o ép các tiểu thương không sử dụng dịch vụ bốc xếp cũng phải nộp tiền 200-300 ngàn một tối.

Trước mắt, cơ quan điều tra chứng minh được nhóm của Hưng kính chiếm đoạt 17 triệu đồng. Các quyết định trên cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn.

Hưng "kính" trùm bảo kê chợ Long Biên trước khi bị bắt giữ.

Trước đó, liên quan đến vụ án “bảo kê” tại chợ Long Biên , ngày 5/12/2018, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự 2015.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Như vậy đến nay, liên quan đến vụ bảo kê tại chợ Long Biên, hầu hết các đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

