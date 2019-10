Hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh cúi gằm mặt ở toà

Trưa 29/10, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" với bị cáo Đnh Bằng My (SN 1961, nguyên Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn - Phú Thọ).

Sáng cùng ngày, bị cáo My đến tòa với mái đầu bạc trắng và khuôn mặt mệt mỏi, luôn cố gắng lảng tránh cái nhìn của người khác và ống kính phóng viên chĩa vào mình.

Trước đó, ông Đinh Bằng My bị Công an huyện Thanh Sơn – Phú Thọ khởi tố tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Sau quá trình bắt tạm giam, ông này được Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Sơn cho tại ngoại.

Đến tháng 7/2019, TAND huyện Thanh Sơn đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án nói trên, ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án để điều tra.

Nhận thấy hành vi của ông My là nghiêm trọng, Công an tỉnh phú Thọ đã khởi tố bổ sung tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", kèm theo đó là quyết định bắt tạm giam đối với Đinh Bằng My.

Sáng 29/10, khi đến tòa trong bộ quần áo sẫm mầu, ông My luôn cúi gằm mặt xuống đất, phòng xử án vắng hoe, chủ yếu là các cán bộ công an làm nhiệm vụ ngồi xung quanh.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 – 2018, với vai trò là hiệu trưởng, ông My đã nhiều lần gọi các nam sinh của trường lên phòng làm việc riêng với lý do hỏi thăm tình hình học tập và nhắc nhở vi phạm.

Tại đây, ông My yêu cầu các em nằm lên giường, cởi hết quần áo rồi dùng tay sàm sỡ, xâm hại các nam sinh. My còn yêu cầu các em này có hành động tương tự ngược lại để thỏa mãn dục vọng của mình.

Có một vài lần, My đã không trực tiếp gặp các nạn nhân mà chuyển lời qua cô giáo, bạn học hoặc bảo vệ với nội dung "lên gặp thầy My để thầy bảo gì đó".

Bị cáo My luôn cúi gằm mặt tại phiên toà (ảnh PV)

Tại cáo trạng này, cơ quan công tố xác định có tới 9 nam sinh là nạn nhân của My. Điều này khác với kết luận điều tra của Công an huyện Thanh Sơn là chỉ có 7 nạn nhân. Cáo trạng cũng nêu rõ, ở thời điểm vụ án xảy ra, nạn nhân nhỏ tuổi nhất đang theo học lớp 7 (SN 2005).

Cựu giáo viên này cho biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì nhu cầu nên đã xâm hại tình dục các nam sinh. Để tránh bị phản ứng, mỗi lần thực hiện hành vi phạm tôi xong, My thường cho nạn nhân bánh kẹo, tiền và dặn không được nói với ai.

Tại phiên xét xử sáng nay, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Đinh Bằng My là rất nghiêm trọng nên đã tuyên tổng cộng 8 năm tù với 2 tội danh của ông này. Ngoài ra, HĐXX yêu cầu bị cáo phải bồi thường 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị dâm ô; đồng thời cấm bị cáo hành nghề trong 2 năm sau khi mãn hạn tù.

Thanh Sơn

