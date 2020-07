Hiếp dâm nữ nhân viên tại quán cơm, nam đầu bếp ở Hải Dương lĩnh án

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, gần 3 tháng trước tại quán cơm gà T.O, có địa chỉ tại đường Lê Thánh Tông, khu dân cư số 5, phường Phả Lại (TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ hiếp dâm nữ nhân viên khiến dư luận bức xúc.

Nữ nạn nhân trong vụ việc này là em N.M.T. (SN 2003, người làm thuê của quán); còn đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Thế (SN 1992, đầu bếp), trú tại thôn Phạm Xá 1, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành (cùng tỉnh Hải Dương). Sau khi sự việc xảy ra, em T. đã kể lại sự việc cho bà nội biết. Bà nội của nạn nhân đã đến Công an TP. Chí Linh trình báo.

Đối tượng Nguyễn Văn Thể

Liên quan đến sự việc trên, Tòa án nhân dân TP. Chí Linh vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thế về tội "Hiếp dâm" theo quy định tại khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự.



Theo cáo trạng của VKSND, sau khi uống rượu say vào khoảng 16h30 chiều 27/4, tại phòng ngủ dành cho nhân viên của quán cơm gà T.O., Thế đã hiếp dâm cháu T. Sau khi bị gia đình nạn nhân phát hiện trình báo, ngày hôm sau Thế đến cơ quan công an đầu thú.

Kết thúc phiên toà, Nguyễn Văn Thế bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù giam và bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho cháu T. số tiền 60 triệu đồng.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật