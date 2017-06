Hi hữu: Nhóm cướp nhí dùng dao bầu cướp tài sản để làm giầu

Mới đây, tại huyện Kiến Thuỵ (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ cướp tài sản hi hữu khi nhóm đối tượng gây ra vụ cướp còn ít tuổi và mục đích của nhóm này cướp được không chia nhau tiền và góp lại để làm giầu.

Lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng cho hay, vào khoảng 23h đêm 3/6, trên đường đi làm về, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995), trú tại xã Bát Trang, huyện An Lão (TP. Hải Phòng) điều khiển xe máy BKS 16N4 - 3053. Khi đến khu vực kênh Hòa Bình (thuộc xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy) thì bị 4 đối tượng lạ mặt tấn công và cướp tài sản.

Theo lời kể của nạn nhân, các đối tượng khoảng 20 tuổi đi trên 2 xe máy. Sau khi tiếp cận được anh Tuấn từ phía sau, rồi bất ngờ dùng gậy đánh nạn nhân bị thương. Thấy nạn nhân bất tỉnh, chúng nhanh chóng cướp xe máy của anh Tuấn rồi bỏ chạy về hướng trung tâm huyện Kiến Thụy.

Anh Tuấn sau khi bị nhóm đối tượng nhí đánh trọng thương và cướp tài sản. Ảnh (Cơ quan Công an cung cấp)

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy và các phòng chức năng nhanh chóng truy tìm nhóm đối tượng gây án. Phán đoán có thể nhóm cướp này di chuyển về nhiều địa phương khác nhau, cho nên Công an huyện Kiến Thụy phối hợp với Công an quận Đồ Sơn bắt quả tang 2 đối tượng là Lưu Văn Tiến (SN 2001) và Đoàn Hải Long (SN 1999) cùng trú tại Hợp Đức (quận Đồ Sơn) đang dùng dao bầu cướp tài sản của một người khác vào khoảng 3h ngày 4/6 tại Đồ Sơn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Dương Kinh, Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Đặc biệt, chính các đối tượng này đã cướp tài sản của anh Tuấn vào đêm 3/6 tại huyện Kiến Thuỵ và trong vụ cướp đó có Đỗ Văn Công (SN 2000), Hồ Minh Tâm (SN 2000) tham gia.

Trước câu hỏi của cán bộ điều tra về mục đích đi cướp, các đối tượng khai nhận, sau khi cướp được tài sản, các thành viên không chia nhau mà tích góp lại với mục đích làm có vốn để sau này làm giàu.

Được biết, từ trước đến nay trên địa bàn TP. Hải Phòng chưa từng có nhóm cướp nhí nào khi cướp được tài sản lại để dành làm vốn làm ăn, làm giàu sau này. Thậm chí, số tiền cướp được có khi chỉ là vài chục nghìn đồng

Đặc biệt, nhóm đối tượng này không có kế hoạch từ trước, khi gặp người nào thì lập tức đi theo phía sau áp sát và chờ cơ hội ra tay tấn công cướp tài sản.

Đức Tuỳ