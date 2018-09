Hi hữu: MC đám cưới trộm hết tiền mừng nhà chú rể

Ngày 21/9, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Công Tuấn Anh (SN 1999, trú tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản .

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 17/9, tại gia đình anh Nguyễn Vũ Lâm (SN 1991, trú tại thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang) đã xảy ra vụ mất cắp tài sản lớn. Gia đình anh Lâm sau khi tổ chức đám cưới đã phát hiện toàn bộ phong bì trong thùng đựng tiền mừng cưới cất trong tủ bị lấy mất.

Đối tượng Dương Công Tuấn Anh.

Gia đình anh Lâm sau đó đã đến Công an xã Hùng Thắng và Công an huyện Bình Giang để trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức lực lượng đến hiện trường để điều tra.

Từ các manh mối kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/9, Công an huyện Bình Giang đã bắt giữ đối tượng Dương Công Tuấn Anh - người dẫn chương trình trong đám cưới của anh Lâm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn Anh khai nhận lợi dụng sơ hở của gia đình gia chủ, biết được tiền mừng cưới cất trong tủ, Tuấn Anh đã lấy toàn bộ số tiền và “chuồn êm”. Cơ quan công an đã thu hồi lại được số tiền 27,6 triệu đồng để trả lại cho gia đình anh Lâm.

Vụ việc đang được Công an huyện Bình Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo luật định.

Theo Người đưa tin

