Hé lộ thời điểm Bí thư đoàn phường thực hiện hành vi dâm ô với bé gái 11 tuổi

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây hơn 10 ngày tại phường Đề Thám, TP. Thái Bình (Thái Bình) xảy ra sự việc một bé gái 11 tuổi bị Bí thư đoàn phường dâm ô tại công sở khi nạn nhân tham gia hoạt động hè tại đây. Ngay sau đó, vụ việc được gia đình nạn nhân trình báo đến cơ quan chức năng.

Theo lời kể của ông S. (bố nạn nhân), tối ngày 10/6, cháu V. (SN 2008) cùng các bạn đến phường Đề Thám để sinh hoạt hè như mọi ngày. Tuy nhiên, khi cháu V. đang chơi trên tầng 4 thuộc trụ sở UBND phường thì Phạm Ánh Dương (SN 1984, trú tại tổ 8, phường Đề Thám) là Bí thư đoàn phường gọi xuống phòng làm việc ở tầng 3.

Vào đến phòng, Bí thư đoàn phường cho cháu mượn máy tính bảng để chơi và nghe nhạc. Lúc này, Dương đã có hành vi sờ soạng khắp người cháu V. Thấy vậy, nạn nhân tìm cách để thoát ra bỏ chạy, nhưng Dương tiếp tục đuổi theo và giở trò bệnh hoạn.

Trụ sở làm việc UBND phường Đề Thám, nơi đối tượng Dương giữ chức vụ Bí thư đoàn phường trước khi xảy ra sự việc. Ảnh: K.L

Về đến nhà, cháu V. kể lại sự việc với gia đình và ông S. đã gọi điện cho lãnh đạo phường đề nghị đến tìm hiểu làm rõ sự việc. Tuy nhiên, khi bị hỏi thì Dương nói chỉ trêu đùa và quanh co chối tội. Cực chẳng đã, gia đình nạn nhân đã gửi đơn lên cơ quan chức năng.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an TP. Thái Bình cử lực lượng tiến hành xác minh, làm rõ và triệu tập những người có liên quan để lấy lời khai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu được, ngày 12/6, đối tượng Dương đã bị Cơ quan CSĐT tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi dâm ô với bé gái.

Liên quan đến sự việc trên, trả lời PV, Trung tá Cao Giang Nam - Phó trưởng Công an TP. Thái Bình xác nhận, ngày 19/6 Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” xảy ra tại UBND phường Đề Thám; ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ánh Dương phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo người nhà nạn nhân, vụ việc xảy ra trước khi kỳ thi tuyển sinh lớp 6, trong đó nạn nhân có tham gia kỳ thi này. Hiện cháu V. vẫn còn hoảng loạn tinh thần và sau khi xảy ra sự việc, vợ đối tượng Dương đã đến xin lỗi gia đình, xin lỗi nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật