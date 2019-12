Hé lộ nội dung thư kêu oan của Chánh văn phòng tòa huyện Cao Phong bị bắt sau 26 năm bị truy nã

Như thông tin báo chí đăng tải, chiều 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt giữ Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội cách đây... 26 năm về tội danh "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Về nội dung sự việc, vào năm 1993, Nguyễn Quang Huy cùng 4 bị cáo khác có hành vi phá hoại một công trình trong hệ thống Thủy điện Hòa Bình, vốn là công trình an ninh quốc gia.

4 đồng phạm với Huy đã bị đưa ra xét xử và bị tuyên phạt những mức án thích đáng. Riêng Huy bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau một thời gian dài, Huy vẫn sinh sống tại chính nơi mình đã từng gây ra vụ án. Sau đó, Huy vào làm việc trong cơ quan Nhà nước, một cơ quan liên quan đến pháp luật.

Cụ thể, Huy được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong . Quá trình công tác, Huy được TAND tỉnh Hòa Bình cử đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán. Tuy nhiên Huy chưa được bổ nhiệm thẩm phán.

Qua quá trình xác minh lý lịch người thân của Huy, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện Huy có lệnh truy nã cách đây đã 26 năm nên đã tiến hành bắt giữ.

Tuy nhiên, Nguyễn Quang Huy nhanh chóng soạn một bức tâm thư gửi lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao trình bày: “Khi biết được sự việc này, bản thân tôi và gia đình rất bất ngờ và ngỡ ngàng vì 27 năm qua, tôi, gia đình và chính quyền địa phương không nhận được thông tin nào từ phía Cơ quan điều tra công an tỉnh Hòa Bình về việc tôi bị khởi tố bị can, giấy triệu tập bị can và việc tôi bị truy nã.

Bản thân tôi từ trước đến nay không có hành vi gì liên quan đến vi phạm pháp luật hình sự. Từ khi tôi còn nhỏ đến tháng 6/1991 tôi học xong lớp 12 và những năm sau đó tôi luôn có mặt tại địa phương nơi cư trú. Đầu năm 1994, tôi theo học lớp Đại học luật (tại chức) tại Trường chính trị tỉnh Hòa Bình đến tháng 3 năm 1999 thì tốt nghiệp”.

Theo nội dung đơn trình bày, ông Huy viết: Tại hồ sơ lưu của Phòng hồ sơ công an tỉnh Hòa Bình, năm 1992, Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình có Quyết định khởi tố bị can và Quyết định tạm đình chỉ bị can, không có Quyết định truy nã và Lệnh truy nã. Phòng cảnh sát hình sự không có lệnh truy nã. Phòng hồ sơ không có hồ sơ truy nã đối với Nguyễn Quang Huy.

Nhưng tại hồ sơ đã xét xử các bị cáo khác trong vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình thì có Quyết định truy nã đối với Nguyễn Quang Huy về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia (với lý do bỏ trốn).

Ông Huy khẳng định bản thân không vi phạm pháp luật, đồng thời đề nghị các cơ quan làm rõ để trả lại danh dự cho mình, không bị oan sai.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Trao đối với PV Báo Người Đưa Tin về nội dung này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Việc Nguyễn Quang Huy có bị truy nã hay không thì cơ quan điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình sẽ phải làm rõ và công bố.

“Sự thật của vụ án không phụ thuộc vào lời khai của ông Huy và gia đình có biết hay không biết chuyện bị truy nã. Tất cả đều có hồ sơ lưu trữ liên quan đến vụ án. Chính vì thế, chúng ta phải đợi kết luận điều tra của Công an tỉnh Hòa Bình mới biết cụ thể sự tình như thế nào”, luật sư Hùng nói.

Trong sự việc này, luật sư Hùng muốn nhấn mạnh: Với những thông tin mà phía Công an tỉnh Hòa Bình cung cấp, rõ ràng là có "hồ sơ" truy nã. Còn tại sao ông Huy lại không bị bắt truy nã thì đó là nghi vấn rất lớn về trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan khi để "lọt" ông Huy trong vụ án cách đây 26 năm.

Theo Nguoiduatin.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật