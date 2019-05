Hé lộ nguyên nhân vụ chú đánh chết cháu ruột rồi vội vã mang đi chôn

Ngày 7/5, Đội hướng dẫn điều tra án Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Tướng Văn Lợi (SN 1984, trú tại xã Minh Khương, huyện Hàm Yên) về tội Giết người.

Nạn nhân được xác định là Tướng Văn An (cháu ruột của Lợi, SN 1990), trú cùng xã Minh Khương.

Theo hồ sơ vụ án, tối 4/4, An đi chơi nên không ăn cơm cùng gia đình. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, An gọi về cho ông Tướng Văn Quang (SN 1950, ông nội của An) và nói về nhà sẽ giết một người. Nghe thấy thế, ông Quang liền lấy đèn pin đi bộ sang nhà 2 con trai là Tướng Văn Tư và Tướng Văn Lợi thông báo việc An gọi điện về.

Ngôi nhà xảy ra án mạng.

Một lúc sau, An đi bộ về nhà, đến chân cầu thang thì quát to: “Hôm nay tôi phải giết một người”. Sau đó, An đi vào trong nhà cầm ống điếu gạt đổ bộ ấm chén trên bàn uống nước rồi khua ống điếu về phía bàn thờ của gia đình.

Thấy vậy, Lợi đứng lên nhắc nhở nhưng An tiếp tục cầm ống điếu tiến về phía Lợi dọa đánh. Sau đó, An gọi điện cho mẹ vẫn tiếp tục câu nói “hôm nay tôi phải giết một người” rồi bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, An cầm 2 ống điếu quay trở về và đánh vào cánh tay trái và sườn bên trái chị Đặng Thị Hoa (vợ của Lợi đang mang thai gần 8 tháng) khiến chị Hoa ngã ra sàn nhà.

Thấy vợ bị đánh, Lợi chạy lại đỡ vợ, còn ông Quang chạy đến đống củi lấy một đoạn gỗ keo dài khoảng 1m đánh một phát trúng vào vùng đầu bên phải của An. Tiếp đó, Lợi lấy một đoạn gỗ keo đã cháy ở bếp đánh một phát trúng vào vùng đầu bên trái của An khiến An ngã xuống sàn nhà.

Lực lượng chức năng khai quật tử thi để khám nghiệm.

Nạn nhân sau đó được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang nhưng vết thương quá nặng đến 0h ngày 8/4 đã tử vong.

Ngay khi An tử vong, gia đình đã vội vã đem đi chôn cất. Nhận thấy vụ việc có nhiều nghi vấn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã cử lực lượng về phối hợp với công an địa phương khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Quá trình khám nghiệm, công an xác định vùng đỉnh trái nạn nhân có vết thương, xương sọ có vết nứt. Nguyên nhân tử vong được xác định là do cú đánh của chú ruột.

