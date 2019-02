Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị đâm tử vong sau bữa cơm trưa

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây 4 ngày tại thôn Xuân Cát, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi đối tượng Vũ Văn Tòng (tức Quân, SN 1968) dùng dao đâm tử vong anh Vũ Văn Th. (SN 1983, trú cùng thôn), khi 2 người được anh Vũ Văn Phi mời đến ăn cơm trưa.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Thắng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc nhanh chóng cấp báo cho Công an huyện Tiên Lãng cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc. Riêng đối tượng Tòng, gây án xong đã lên công an xã tự thú.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 10h ngày 22/2, anh Phi có đi kích bắt được ít cá nên mời anh Th. và Tòng đến uống rượu. Trong khi men rượu đã ngấm, giữa anh Th. và Tòng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, Tòng bỏ về nhà lấy 1 con dao bầu giấu trong người rồi quay lại nhà anh Phi.

Hiện trường, nơi anh Th. bị đối tượng Tòng dùng dao bầu đâm tử vong

Khi Tòng qua trở lại cùng lúc anh Th. điều khiển xe máy ra về, thấy vậy đối tượng nhặt gạch đuổi ném thì nạn nhân dừng xe và 2 bên tiếp tục cãi chửi nhau. Lợi dụng lúc anh Th. sơ hở, Tòng vung dao đâm một nhát vào ngực phải khiến nạn nhân bị tử vong tại chỗ.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phi (chủ nhà) chia sẻ, trong bữa cơm trưa 22/2 có thêm một người hàng xóm và quá trình ăn cơm, uống rượu mọi người đều vui vẻ, nhưng được một lát thì người hàng xóm về nhà. Lúc này, trên bữa rượu chỉ còn lại anh Phi, ông Tòng, anh Th. Tuy nhiên, ít phút sau giữa ông Tòng cùng anh Th. tranh luận nhau với nhau về con cá to, con cá nhỏ và sau đó xảy ra án mạng.

Khi gây án xong, đối tượng vứt con dao ở gần hiện trường và về nhà nhờ người thân đưa lên trụ sở công an xã đầu thú. Nhưng trước đó, khi ông Tòng về nhà mang theo dao để gây án đã được vợ ngăn cản nhưng không thành.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được cơ quan công an bàn giao cho gia đình để mai táng. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, giữa đối tượng và nạn nhân không có mâu thuẫn, hận thù gì với nhau. Hiện tại, anh Th. có vợ và 2 con còn nhỏ.

Đức Tùy

