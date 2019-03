Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém đứt lìa tay trong quán bi-a

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tiến hành mở rộng điều tra và truy bắt nhóm đối tượng chém người tại quán bi-a xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân bị chém đứt lìa bàn tay phải được xác định là Bùi Thành N. (SN 1998, trú tại thôn Lạng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình).

Anh Nguyễn Đình T., người có mặt tại quán bi-a chứng kiến toàn bộ sư việc kể: “Khoảng 0h15 ngày 9/3 khi tôi đang ngồi xem điện thoại ở gần cửa thì thấy 3 thanh niên cầm hung khí xông vào quán và chạy thẳng tới chỗ anh N. chém liên tiếp. Tôi hốt hoảng chạy ra ngoài kêu gọi sự giúp đỡ nhưng không được vì lúc đó đã nửa đêm”.

“Lúc tôi chạy ra ngoài thì thấy một nhóm thanh niên cầm hung khí ngồi chờ sẵn trên xe máy. Sau khi anh N. gục xuống, 3 thanh niên ra ngoài lên xe bỏ trốn cùng nhóm này. Ngay lập tức, tôi đưa anh N. đến bệnh viện để sơ cứu và sau đó chuyển thẳng xuống bệnh viện ở Hà Nội”, anh T. bàng hoàng nhớ lại.

Theo người nhà anh N, hiện anh vẫn hôn mê sâu và chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.

Hình ảnh vụ việc trích xuất từ camera.

Chị Triệu Thu L. (vợ của anh Bùi Thành N.) cho biết: “Chồng tôi có vay một khoản tiền của một nhóm người tổ chức cho vay tiền tính lãi theo ngày trên địa bàn, một ngày là 10 nghìn đồng, do công việc là làm ăn tự do nên chồng tôi cũng ít khi chia sẻ với vợ, bình thường cũng không chơi bời gì quá nên chuyện đó tôi không can thiệp. Mấy ngày nay thấy chồng vất vả xoay tiền để đóng tiền lãi, lúc hỏi thì mới biết chồng mình đã quá hạn đóng vài ngày”.

“Trước đó chồng tôi cũng đã có vay một vài lần nhưng không có vấn đề gì cả. Lần này có chậm mấy ngày mà lại ra nông nỗi này. Bây giờ chồng tôi lúc tỉnh lúc mê vì bị chém mấy phát vào đầu và đang chuẩn bị để phẫu thuật, tốn kém mấy trăm triệu đồng, trong khi đó nhà thì khó khăn, con thì còn nhỏ lấy đâu ra tiền”, chị L. rơm rớm.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, nhóm đối tượng này đã nhiều lần phục sẵn nhưng không bắt gặp anh N. Đến rạng sáng 9/3 khi anh N. đang đánh Bi-a ở quán thì xảy ra vụ truy sát.

Nhật Tân

