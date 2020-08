Hé lộ nguyên nhân khiến vợ Đường 'Nhuệ' bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 31/7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 22/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, tức Đường “Nhuệ”) và Ninh Đức Lợi (46 tuổi), cùng trú tại Thái Bình.

Kết quả điều tra cho thấy, do tại tỉnh Thái Bình không có dịch vụ hỏa táng nên các gia đình có người chết muốn hỏa táng thì phải thuê dịch vụ để mang tử thi sang Nam Định hoặc Hải Phòng.

Từ cuối năm 2017, Nguyễn Xuân Đường cùng một số đàn em đã ép các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng tại địa phương phải nộp tiền cho Đường. Những người tố cáo cho biết mỗi ca hỏa táng phải nộp về cho nhóm của Đường “Nhuệ” số tiền 500.000 đồng.

Về nguyên nhân khởi tố vợ Đường “Nhuệ”, hồ sơ điều tra cho biết ngày 7/4, khi khám xét tại tư gia của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, cơ quan công an Thái Bình thu giữ, tạm giữ hàng loạt đồ vật, tài liệu liên quan đến các vụ án “ăn chặn cả người chết”.

