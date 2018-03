Hé lộ nghi can sát hại dã man 2 bố con khi đi rừng lấy mật ong

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 cha con tử vong trong rừng ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, chiều 6/3, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đang tổ chức các tổ, đội công tác đặc biệt để truy lùng, bắt giữ nghi can.

Theo đó, nghi can số 1 được xác định là người cùng xã với gia đình nạn nhân. Người này khoảng 38 tuổi, dáng người gầy. Hiện, nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương cùng 1 chiếc xe máy màu xanh.

Trước đó như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, khoảng 8h ngày 2/3, anh Dương Kim C. (34 tuổi, ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) cùng con trai (11 tuổi) đi vào rừng ở xã khác tìm mật ong rừng.

Cơ quan công an đang khoanh vùng để truy bắt nghi can sát hại 2 bố con lúc đi rừng. Ảnh minh họa

Sau đó, đến 16h cùng ngày, không thấy chồng và con về, vợ anh C. liền gọi điện cho chồng nhưng không thấy nghe máy thì nghĩ chồng sang nhà bạn uống rượu.

Tuy nhiên, đến 23h vẫn không thấy chồng con về nhà, người vợ tiếp tục gọi điện nhưng vẫn không thấy hồi âm.

Đến sáng 3/3, vợ anh C. gọi lại thì thấy số điện thoại không liên lạc được nên gia đình anh C. chia nhau đi tìm, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. Trong khi đi tìm, mọi người bàng hoàng phát hiện con trai anh C. bị chết với nhiều vết chém trên người, thi thể không còn nguyên vẹn.

Chính quyền đia phương và lực lương chức năng tiếp tục tìm kiếm, đến 4/3, mới tìm thấy anh Dương Kim C. ở trong rừng cũng bị sát hại, thi thể không còn nguyên vẹn trong bao tải dứa.

Ông Chu Xuân Lực - Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết, sau khi khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để án táng theo phong tục địa phương.

Nhật Tân