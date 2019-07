Hé lộ lời khai ban đầu của ông bố 20 tuổi nghiện game sát hại con trai mới sinh

Liên quan đến nghi án cha giết con 4 tháng tuổi ở Thừa Thiên - Huế, Công an thị xã Hương Thủy cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ án và nghi phạm Hoàng Quốc Tuấn (SN 1999, trú ở Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Tuấn được xác định đã ra tay giết hại chính con đẻ mới 4 tháng tuổi của mình tại căn nhà của bố vợ hờ tại tổ 9 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế.



Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Quốc Tuấn khai khoảng 14h30 ngày 12/7, do vợ bận viện nên nhờ anh ta ở nhà trông con cho vợ đi siêu thị. Trong khoảng thời gian đó, đứa trẻ liên tục khóc. Dỗ con mãi không nín, Tuấn dùng tay bóp cổ và mũi của cháu bé.

Một lúc sau, thấy con trai không còn khóc và có dấu hiệu ngừng thở, Tuấn lập tức gói đồ đạc, quần áo rồi điều khiển xe máy bỏ chạy. Cháu bé sau đó được người thân phát hiện trong trạng thái đã ngừng thở, tím tái.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu bé tử vong do bị ngoại lực tác động.

Trưa 13/7, Tuấn đến đầu thú tại Công an phường An Cựu, TP Huế. Ngay sau đó, nghi phạm được di lý về Công an thị xã Hương Thủy.

Được biết, Tuấn và mẹ của cháu bé là chị H.T. N.Y. (21 tuổi) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau đó, Tuấn vào Huế sinh sống cùng chị Y. như vợ chồng tại nhà bố mẹ ruột chị này nhưng không đăng ký kết hôn.

Tuấn hiện không có nghề nghiệp ổn định, y thường la cà tại các quán internet và có dấu hiệu nghiện game. Mặc dù sống với nhau như vợ chồng nhưng giữa Tuấn và chị Y. thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm”.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật