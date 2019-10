Hé lộ điều ít biết về hung thủ mua dâm quỵt tiền, đâm hai người trọng thương ở Đà Nẵng

Chiều 8/10, đại diện Công an quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ án Nguyễn Văn Lực, SN 1994, quê tỉnh Nghệ An, cướp tài sản rồi đâm cụ Lê Thị Ph. (70 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Tr. (SN 1984) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng thụ lý đúng thẩm quyền.



Đối tượng Lực.

Tại cơ quan điều tra, Lực cho biết, là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em ở ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ thuần nông. Ngoài làm ruộng đồng, gia đình còn canh tác đất đồi để trồng trọt.



Lực chỉ học đến cấp 2 thì nghỉ. Từ đó, đối tượng phụ giúp gia đình canh tác đồi đất. Từ trước đến nay, Lực chưa có tiền án, tiền sự.

Cách đây vài tháng, Lực theo chân bạn bè từ Nghệ An vào TP.Đà Nẵng làm thuê, làm mướn kiếm sống. Hai tháng trước, Lực làm công nhân bốc vác. Trong lúc làm việc, Lực có mâu thuẫn với đồng nghiệp nên bị đuổi.

Sau đó, Lực chuyển đến nhà nghỉ ở đường số 5 khu công nghiệp Hòa Khánh sống và xin vào làm nghề đóng cốp pha cho công trình xây dựng trên đường Nguyễn Lương Bằng. Ngày 5/7, một lần nữa, Lực bị đuổi vì đánh nhau.

Do hết tiền tiêu xài, Lực bán chiếc điện thoại đang dùng được 1 triệu đồng. Chỉ sau 2 ngày, Lực xài hết số tiền này. Đến ngày 7/10, Lực đến chợ Hòa Khánh, mua 1 con dao Thái Lan với ý định dùng để cướp tài sản.

Lực chọn quán cắt tóc gội đầu N.L. để thực hiện hành vi, vì trước đó nghe ở đây có mua bán dâm. Vào quán, Lực gặp chị Tr., đặt vấn đề mua dâm với giá 200 nghìn đồng một lượt.

Lực khai nhận: “Tôi đưa người phụ nữ vào phòng, bảo cởi bỏ quần áo, rồi giao cấu. Sau đó, tôi dùng dao uy hiếp người phụ nữ đưa tiền và điện thoại. Người phụ nữ la lên là có người muốn giết, thì có người phụ nữ lớn tuổi bước vào”.

Lực dí dao, yêu cầu cụ Ph. không được báo công an. Lúc này, cụ Ph. cầm gậy trong phòng đánh vào đầu Lực. Đối tượng dùng dao đâm cụ nhiều nhát.

Chị Tr. cũng xông vào giằng co, cứu cụ Ph.. Lúc giằng co, tay chị Tr. bị dao cứa vào tay. Chị Ph. và chị Tr. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Riêng Lực chạy đến căn nhà hoang cách hiện trường khoảng 300m để trốn.

