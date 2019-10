Hé lộ cuộc điện thoại gọi tới máy của nữ sinh giao gà

Hình ảnh cuối của nạn nhân mà camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Trong kết luận điều tra vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hãm hiếp và giết mà công an tỉnh Điện Biên mới ban hành, đã hé lộ thêm nhiều tình tiết man rợ trong kế hoạch của nhóm thủ ác.

Từ việc bà Trần Thị Hiền, mẹ ruột nạn nhân Duyên nợ Vì Văn Toán 300 triệu đồng tiền mua ma túy, Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc Duyên để uy hiếp người mẹ, hòng đòi món nợ.

Một tình tiết từng được nêu ra trước đây, là chiều tối 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khi "lừa" được Cao Mỹ Duyên chở gà đến gia, rồi siết cổ nạn nhân, đưa lên thùng xe tải, Toán đã lấy điện thoại của Cao Mỹ Duyên bấm máy gọi cho một "nhân vật bí ẩn".

Hôm nay (23/10), báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin rõ hơn về cuộc điện thoại này. Theo báo này, trong khi các đối tượng đưa Duyên về nhà Bùi Văn Công thì Vương Văn Hùng mang gà, xe máy của nạn nhân cùng với áo khoác, điện thoại di động, một túi nilon đựng giầy, tất của Duyên đi giấu.

Hùng sau đó gặp Toán ở cổng sân bay Điện Biên Phủ, đưa điện thoại của Duyên cho Toán. Phóng viên Đại Việt của Bảo vệ pháp luật thuậy lại, lúc 20h58 phút hôm đó, Toán thấy số máy của một người phụ nữ gọi đến điện thoại của nữ sinh giao gà.

Toán nghe máy, bảo người này cho gặp bà Hiền (mẹ Duyên) rồi nói với bà Hiền: “Tao Toán đây, bọn tao bắt con mày rồi, mày lo trả tiền cho bọn tao”. Bà Hiền trả lời: “Sao chúng mày lại bắt con tao, chúng mày làm như thế tao sẽ không trả tiền cho chúng mày, nếu chúng mày không thả con gái tao ra tao sẽ đi báo công an".

Báo Bảo vệ pháp luật thông tin, trong lời khai của Toán có nêu việc, sáng mùng 5 Tết Kỷ Hợi bà Hiền đi xe máy đến nhà Toán chửi bới về việc Duyên bị nhóm đối tượng sát hại.

Về vợ Công - bị can Bùi Thị Kim Thu, cơ quan công an xác định, đối tượng này là người chứng kiến toàn bộ vụ việc, từ khi nữ sinh giao gà bị bắt giữ, hãm hiếp, sát hại. Thu không những không báo công an mà còn cùng tham gia xóa dấu vết để tránh bị phát hiện.

Ả đàn bà này sau đó vờ là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân, hô hoán để mọi người báo công an, nhằm đánh lạc hướng điều tra của công an.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên hôm nay cho báo giới biết, hồ sơ vụ án đã chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can với 6 tội danh.

Trong vụ việc này, 8 bị can Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên), bị truy tố các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị can Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, Vợ bị can Công) bị đề nghị truy tố tội Không tố giác tội phạm. Bà Hiền, mẹ nữ sinh Duyên, bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 5/2019, do nằm trong đường dây buôn bán ma túy tại địa phương.





Theo Soha/Nhịp Sống Việt

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật