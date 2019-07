Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cách đây 4 ngày tại xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ xô xát đánh nhau. Hậu quả, anh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1989), trú tại thôn 1, xã Tân Hương tử vong trên đường đi cấp cứu; Hà Duy Nhất (SN 1999), trú tại thôn An Cư, xã Nghĩa An (cùng huyện) bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Trong vụ việc này, Nguyễn Văn Trưởng (SN 1975, trú tại thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, cùng huyện) được xác định đối tượng cầm thanh đao dài khoảng 1,5m chém trúng ngực nạn nhân Sơn.

Do đó, ngày 28/7, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Trưởng về tội giết người.

Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà sinh sống của đối tượng Trưởng tại thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong. Ảnh: Đ.Tùy

Tại thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong sau khi xảy ra sự việc, người dân nơi đây không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin Trưởng là người gây lên cái chết cho nạn nhân Sơn.

Căn nhà sinh sống của đối tượng cùng mẹ già Đoàn Thị X. (86 tuổi) và con gái 5 tuổi nằm trong ngõ nhỏ luôn khép cổng, cửa và không có bóng dáng người thân.

Bà Trần Thị B (thôn Tiền Liệt) cho biết: "Từ hôm biết tin con trai gây ra sự việc đến nay bà X. buồn lắm. Bình thường, nhà chỉ có bà ấy cùng con gái út (vợ thứ 3) của Trưởng sinh sống và mọi sinh hoạt đều nhờ vào vợ chồng người con gái lớn. Hôm nay, chắc bà ấy và cháu lại sang nhà con gái rồi. Còn bình thường, Trưởng có hay về nhà đâu, nó làm gì ở đâu chúng tôi không hay biết".

Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quang Dực – Trưởng công an xã Tân Phong thông tin, từ trước đến nay ở địa phương Trưởng không có tiền án, tiền sự. Mặc dù, có mẹ già và con nhỏ ở quê nhưng ít khi Trưởng về nhà, nếu có về thì chốc lát lại đi ngay.

"Tuy đối tượng là người có mối quan hệ xã hội rộng, phức tạp nên một vài lần chính quyền xã có nhắc nhở. Nhưng ở địa phương chưa lần nào Trường đánh nhau hay vi phạm pháp luật và là người sống cởi mở", ông Dực cho biết.

Cũng theo Trưởng công an xã Tân Phong, đối tượng có đời sống hôn nhân phức tạp, trải qua 2 đời vợ và đã có người vợ thứ 3 đang lao động tại nước ngoài.

Theo chính quyền xã Tân Phong, mặc dù ở cùng mẹ già và con nhỏ, nhưng Trưởng ít khi về quê. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi kết hôn với người vợ thứ nhất (SN 1978) tại thôn Hữu Chung (cùng xã Tân Phong), vợ chồng Trưởng sinh được 2 người con gái, có thời gian đối tượng cùng vợ vào miền nam làm ăn. Đến năm 2011 vợ chồng ly hôn và Trưởng nuôi người con gái lớn.

Trong quãng thời gian này, Trưởng quen và kết hôn với người vợ thứ 2 (SN 1985) quê tỉnh Sóc Trăng và có chung với nhau 1 người con trai. Tuy nhiên, do không hợp nhau nên dẫn đến ly thân.

Tiếp đó, đối tượng đến tỉnh Bắc Ninh để làm thợ xây, tại đây Trưởng quen với chị H. (SN 1983, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh) và có tình cảm với nhau. Do đó, tháng 7/2014, đối tượng và vợ thứ 2 hoàn tất thủ tục ly hôn xong thì 1 tháng sau Trưởng cùng vợ thứ 3 đăng ký hết hôn. Cùng năm đó, vợ thứ 3 của Trưởng sinh con gái, hiện cháu đang học trường mầm non xã Tân Phong.

Nhiều vết máu đã khô in trên mặt đường trước cửa phòng trọ, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo chính quyền xã Tân Phong, bản thân Trưởng trước đây vốn làm nghề thợ xây. Tuy nhiên, khoảng 5 năm gần đây không thấy đối tượng làm nghề này mà có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội.

Thậm chí, có lần Trưởng mở quán massage gội đầu trên địa bàn xã, nhưng được địa phương nhắc nhở nên đối tượng chuyển đi nơi khác. Sau đó, Trưởng đến thuê gian phòng trọ tại gia đình ông Nguyễn Văn Trinh (thôn Phú Đan, xã Ninh Thành) để cho 6 nữ nhân viên ở và đến khi xảy ra sự việc.

Ông Dực kể, vì giữa Trưởng và bản thân ông là bạn đồng niên và ở gần nhà nhau, cho nên thỉnh thoảng 2 người có nói chuyện với nhau. Sáng 28/7 khi biết tin Trưởng liên quan đến vụ án mạng tại xã Ninh Thành đêm hôm trước hiện đang bỏ trốn thì ông Dực gọi điện cho Trưởng,

Vách ngăn giữa gian ngoài và buồng ngủ phía trong của phòng trọ nơi đối tượng thuê cho nhân viên ở. Ảnh: Đ.Tùy

"Trưa 28/7 tôi có gọi điện cho Trưởng và nói chuyện một lát. Khi nói chuyện tôi có hỏi hiện đang ở đâu thì Trưởng trả lời, đang ở Móng Cái - Quảng Ninh và nói nhờ tôi đi đón.

Lúc này, tôi có khuyên, nếu bản thân gây lên sự việc thì về nhà đầu thú chứ không thể lẩn trốn mãi được. Trong khi bản thân còn mẹ già, con nhỏ, thậm chí có trốn cũng không thể thoát được cơ quan chức năng.

Trưởng nói, nếu giờ về là bị đánh ngay. Thấy Trưởng bất an tôi nói, nếu vậy thì về Hải Dương rồi ở chỗ nào gọi tôi lên đón…Đến khoảng hơn16h chiều cùng ngày, tôi điện lại thì thấy số máy không liên lạc được nữa. Đến tối, qua nhiều nguồn khác nhau, tôi nhận được thông tin Trưởng đã về Công an Hải Dương đầu thú", Trưởng công an xã Tân Phong cho biết.

Căn phòng trọ (ở giữa), nơi xảy ra vụ việc tối 27/7. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ về đối tượng, ông Nguyễn Văn Chiêu - Trưởng thôn Tiền Liệt (xã Tân Phong) cho hay, Trưởng là con út trong gia đình có 3 chị em, có bố đẻ cùng chị ruột thứ 2 đã qua đời và hiện tại Trưởng sống cùng mẹ và con gái 5 tuổi. Bản thân bố mẹ, chị em của Trưởng là những người sống hiền lành, gần gũi và luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật.

Trong cuộc sống hàng ngày, Trưởng ít khi về nhà, còn bình thường ở địa phương ông không thấy Trưởng đánh nhau hay vi phạm pháp luật. Do đó, khi biết tin đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại xã Ninh Thành tối 27/7 khiến ai trong địa phương cũng bất ngờ.

