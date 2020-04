Hậu vụ án Tuấn 'khỉ': Truy nã 1 đối tượng có liên quan vụ án

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý I/2020 của TPHCM, đại diện Công an TPHCM cho biết, về vụ án Tuấn ‘khỉ’ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 17 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng đang truy nã.

Riêng về kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan đến vụ việc này, Công an TPHCM đã chỉ đạo quyết liệt tiến hành kiểm điểm các cá nhân từ cấp thành phố đến cấp quận huyện. Sau khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.

Công an TPHCM triển khai lực lượng truy bắt Tuấn 'khỉ'.

Trước đó, vào các ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” làm 5 người chết và 1 người bị thương do đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Khỉ, sinh năm 1987, ngụ Củ Chi) thực hiện. Sau khi gây án, Tuấn 'khỉ' lẩn trốn. Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc truy bắt Lê Quốc Tuấn, Công an TPHCM đã thành lập Ban Chuyên án; Bộ Công an cũng có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyên án để chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp truy bắt đối tượng được tập trung, thống nhất giữa Ban Chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố.

Tối 13/2, lực lượng công an đã triển khai Cảnh sát đặc nhiệm và các lực lượng khác bí mật xâm nhập khu vực đối tượng ẩn nấp để bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình lực lượng công an truy bắt, đối tượng Lê Quốc Tuấn đã sử dụng AK chống trả quyết liệt, đã bắn 3 phát súng (1 phát đạn lép, 2 phát nổ nhưng không gây sát thương cho lực lượng truy bắt) và liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ẩn nấp liên tục để tìm cách tấn công lực lượng công an và tẩu thoát.

Tuấn 'khỉ' không chịu đầu hàng buộc lực lượng đặc nhiệm phải nổ súng tiêu diệt đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh và lực lượng tham gia truy bắt.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn), 2 vỏ đạn AK và 1 viên đạn AK bị lép của đối tượng Tuấn 'khỉ'.

