Hành vi phạm tội của Khá 'bảnh' được xác định như thế nào?

Ngày 31-10, TAND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết đang chuẩn bị đưa vụ án Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá bảnh), trú ở Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh sẽ bị xét xử về các tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo điều 321 và 322, Bộ luật hình sự 2015. Cùng bị xét xử với Khá, TAND thị xã Từ Sơn còn đưa 4 bị can khác ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi).



Khá "bảnh" khóc ân hận tại Cơ quan công an

Theo kết luận của Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn thì Ngô Bá Khá là người có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu, Khá đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và “Thư ký đề” liên hệ qua điện thoại di động và tài khoản zalo “Khá Bảnh” để chuyển Bảng cáp đề và mua số lô, đề với Khá dưới các hình thức số đề, lô, lô xiên. Theo quy định giữa Khá và người chơi thì việc mua - bán số lô, số đề trong mỗi ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó (trước 18h15’ hàng ngày). Nếu người chơi không trúng thưởng, Khá được hưởng số tiền người chơi đã mua số lô, số đề. Nếu người chơi trúng thưởng thì Khá sẽ trực tiếp hoặc thông qua thư ký đề của mình để trả tiền thưởng cho người chơi.



Để phục vụ việc đánh bạc, Khá đã thuê Nguyễn Hữu Hội, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, là người tổng hợp bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày. Khá trả công cho Hội với số tiền 300.000 đồng/ngày. Ngoài ra, để trả công cho “Thư ký đề” và thu hút nhiều người đánh bạc với mình, Khá đã bán số lô, đề với giá thấp hơn qui ước chung. Cụ thể, Khá chỉ thu 1 điểm lô với giá: 21.700đồng; 82% tiền mua số đề (giải Đặc biệt và giải Nhất) và 70% tiền mua số lô xiên. Như vậy người chơi đề trực tiếp với Khá được hưởng lợi: 18% tiền mua số đề (giải Đặc biệt và giải Nhất) và 30% tiền mua số lô xiên.

Đối với “Thư ký đề”, Khá thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Văn Quang, trú tại khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn. Hàng ngày Quang trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi rồi chuyển Bảng cáp cho Khá qua tin nhắn zalo, Quang được hưởng lời 300 đồng/1 điểm lô; 3% tiền mua số đề và 15% tiền mua số lô xiên.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong 44 ngày số tiền giao dịch giữa Quang và Khá là gần 5 tỷ đồng, trong đó, Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng; Quang được hưởng lợi 56 triệu đồng.

Đối với các bị can khác, Khá cũng tổ chức cho đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền lớn. Sau khi bị bắt, Khá “bảnh” đã tự giao nộp 1 xe ô tô KiA CERATO 2.0AT, màu trắng; Biển số: 99A-196.53; điện thoại có các dữ liệu mua bán số đề giữa Khá với Quang, Hội, Quý, An và Công.

Căn cứ tài liệu, Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã xác định Ngô Bá Khá và Nguyễn Hữu Hội đã có hành vi phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Văn Quang có hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý và Nguyễn Trọng Công có hành vi phạm tội “Đánh bạc”. Khi bị bắt, qua xét nghiệm, cơ quan công an xác định Khá dương tính với ma tuý.

Được biết, Khá “bảnh” là đối tượng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, được giới trẻ xưng tụng, đặc biệt là trên YouTube, mỗi video có mặt thanh niên này trên YouTube thường có cả triệu người xem và bình luận, tung hô. Đáng chú ý những clip của Khá Bảnh có nội dung cổ vũ kích động những hành động vi phạm pháp luật, cổ vũ hành vi bạo lực như: Khá Bảnh tung clip đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện, tuyên truyền hành vi tiêu cực cho giới trẻ; clip cùng nhóm bạn dàn hàng ngang trên đường cao tốc…

Trước khi bị khóa, kênh YouTube của Khá Bảnh có khoảng 1,99 triệu người đăng ký và hơn 400 video. Trong một video đăng tải cuối tháng 1-2019, Khá Bảnh khoe rằng mỗi tháng nhận được hơn 450 triệu đồng từ YouTube.

Theo CAND Online





Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật