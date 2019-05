Hành trình truy tìm gã trai to khỏe chuyên lừa tình, cướp tiền các cô gái trẻ

Tối 14-6-2015, chị Trần Thị M thất thần đến CAP Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trình báo mình vừa bị hiếp dâm và cướp tài sản.

Đối tượng Đỗ Mạnh Hùng thực nghiệm hiện trường vụ cưỡng bức cô gái vừa mới quen trên xe khách

Sập bẫy “yêu râu xanh”

Theo đó, chiều 14-6, chị M có việc phải giải quyết tại Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Do không có xe chạy thẳng từ Quảng Ninh nên chị đành bắt xe khách chạy tuyến Quảng Ninh - Mỹ Đình rồi dự tính sẽ chuyển tiếp tới Xuân Mai bằng phương tiện khác. Tuy nhiên khi đến Bến xe Mỹ Đình thì đã muộn, người phụ xe cho biết là không còn xe nào đi Xuân Mai nữa. Đúng lúc đó, nam thanh niên ngồi bên cạnh chị M trên chuyến xe khách ngỏ ý rủ chị đi Xuân Mai bằng xe taxi vì anh ta cũng có việc phải về đó.

Do suốt hành trình đã ngồi nói chuyện với nhau nên dù nhìn thanh niên này có nhiều vết xăm trổ, chị M vẫn gạt bỏ những suy nghĩ xấu về anh ta. Đơn giản bởi chị cho rằng, nếu có việc gì bất trắc xảy ra thì vẫn còn người lái taxi bên cạnh. Cộng thêm mấy lời ủng hộ của những người xung quanh nên chị M nhanh chóng gật đầu. Khi đi đến đường Đình Thôn gần khu vực nghĩa trang, gã thanh niên lấy lý do muốn xuống xe taxi đi bộ và chị M liền đi theo. Bất ngờ, đến đoạn đường vắng người qua lại, gã thanh niên yêu cầu chị M cho quan hệ tình dục. Khi chị M không đồng ý và bỏ chạy thì bị gã thanh niên đuổi theo gí dao vào cổ, bắt chị phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Không cưỡng lại được sức khỏe của gã đàn ông, chị M đã bị hắn hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, gã bạn đường đốn mạt còn cướp của chị một chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Từ bức hình được camera an ninh ghi lại

Thượng tá Nguyễn Văn Lân - nguyên Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm nhớ lại, ngay sau khi nhận được trình báo của bị hại Trần Thị M, các lực lượng CAQ Nam Từ Liêm đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Các mũi trinh sát đã tỏa đi nhiều điểm, khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ việc để tìm manh mối. Theo trình báo của chị M, trước khi xảy ra sự việc, gã thanh niên đã yêu cầu xe taxi đi vào cổng làng Đình Thôn và dừng lại ở ngõ 178. Trong khi chị M ngồi trên xe thì hắn có mượn điện thoại của chị và gọi điện cho bạn rồi bấm chuông cửa số nhà A14, khu chung cư B6, tổ 14 Nhân Mỹ thuộc phường Mỹ Đình 1 nhưng không có ai mở cửa. Nắm bắt được chi tiết này, các trinh sát đã tới khu vực trên và phát hiện chính tại căn nhà mà gã thanh niên bấm chuông có gắn camera an ninh. Ngay sau đó hình ảnh của đối tượng đã được trích xuất.

Trước khi xảy ra vụ chị M bị hiếp dâm cướp tài sản khoảng gần 1 tháng, CAP Mỹ Đình 1 cũng nhận được đơn trình báo của chị Đặng Thị Huệ (SN 1988, trú tại Bình Lục, Hà Nam) về việc thông qua mạng xã hội Zalo, chị có quen một người tên Hùng ở Quảng Ninh tự nhận là nhân viên nhà nghỉ Moza ở Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1 nói là có thể xin cho chị vào làm tạp vụ tại đây. Để chứng minh cho lời mình nói là thật, Hùng còn hẹn chị Huệ đến gặp tại phòng 301 nhà nghỉ Moza và mang theo hồ sơ xin việc. Khi chị Huệ đến, lừa lúc chị vào nhà vệ sinh, Hùng đã lấy trộm chìa khóa xe máy và bỏ trốn. Sau đó chị Huệ có lên mạng yêu cầu Hùng trả xe vì chị đã trình báo công an. Lo sợ bị bắt nên Hùng đã để xe ở một quán cà phê và nhắn tin cho chị Huệ đến lấy về. Từ trình báo của 2 nạn nhân, lực lượng công an xác định có thể Hùng và nam thanh niên có hành vi hiếp dâm cướp tài sản của chị M là một.

Gần 100 CBCS CAQ Nam Từ Liêm từ các trinh sát hình sự trẻ tuổi đến các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, những CSKV thông thuộc địa bàn được huy động nhằm rà soát các đối tượng nghi vấn. Chiều 29-6, sau 15 ngày gây ra vụ hiếp dâm cướp tài sản, Đỗ Mạnh Hùng đã bị CAP Mỹ Đình 1 và Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ. Tại trụ sở công an gã thanh niên này đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cô gái trẻ khiếp đảm giữa đêm giông gió

Vóc dáng khá to khỏe, diện những bộ thời trang hàng hiệu cùng hình xăm khiến Đỗ Mạnh Hùng (SN 1995) trú tại Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có vẻ “dân chơi”. Dù đang thuê nhà sống chung với một phụ nữ già hơn 8 tuổi nhưng Hùng vẫn thường xuyên lên mạng xã hội tìm kiếm những cô gái nhẹ dạ để lừa tình, trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Hùng, chiều 14-6, khi đón xe từ Đông Triều về Bến xe Mỹ Đình, hắn tình cờ ngồi cạnh chị Trần Thị M. Thấy chị xinh xắn, nói chuyện cởi mở, Hùng nảy sinh ý định lừa gạt để cưỡng hiếp. Khi đến gần Hà Nội, do không thạo xe nên chị M có hỏi lái xe cách đi về Bến xe Yên Nghĩa thì được nhà xe cho biết không còn xe nữa. Biết có cơ hội, Hùng liền nói có bạn đi xe khách về Bến xe Yên Nghĩa nên rủ chị M đi cùng và chị M đã đồng ý. Khi đi đến gần ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng, Hùng lấy lý do xe về Yên Nghĩa đã đi trước mất rồi nên đi xe taxi đuổi theo.

Hai người cùng xuống xe và đi taxi về Bến xe Mỹ Đình. Do khá thông thạo địa bàn này nên Hùng đã bảo lái xe taxi đi vào ngõ 178 đường Đình Thôn với ý định hãm hại chị M. Do chị M ngồi trong xe nên Hùng mượn điện thoại của chị M, chọn đại một gia đình và bấm chuông để chứng minh cho chị M biết đây là nhà bạn của Hùng. Chị M ngồi trong xe thấy bất an liền đi xuống đòi điện thoại thì bất ngờ xe taxi cũng quay đầu đi mất.

Đúng lúc này, Hùng đã lộ diện là một “yêu râu xanh”, hắn bắt chị M vào nhà nghỉ. Chị M không đồng ý thì Hùng túm tóc tát, chị M van xin thì hắn bóp cổ và đe dọa nếu không im sẽ gọi thêm bạn đến “chơi” hội đồng. Khi chị M cố hết sức vùng chạy được thì Hùng đuổi theo tóm được và lôi vào đống gạch ven đường thực hiện hành vi đồi bại. Khi vừa quan hệ được khoảng 5 phút thì trời mưa giông rất to, Hùng liền nhặt viên gạch giơ lên đe dọa chị M và yêu cầu đưa điện thoại và tiền cho Hùng. Chị M ra sức van xin nhưng Hùng vẫn lấy được 1 chiếc điện thoại Samsung Note1 và 760.000 đồng của chị M. Lấy được tài sản, Hùng bỏ mặc chị M giữa cơn giông gió chạy ra đầu ngõ vẫy taxi bỏ trốn.

Hùng cũng thừa nhận hành vi đã lấy trộm xe máy của chị Đặng Thị Huệ vào ngày 22-5 tại nhà nghỉ Moza ở Đình Thôn. Biên bản định giá tài sản sơ bộ của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Nam Từ Liêm xác định chiếc xe của chị Huệ có giá trị khoảng 8 triệu đồng.

Đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã thi hành các biện pháp tố tụng đối với Đỗ Mạnh Hùng để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Cuối năm đó, Đỗ Mạnh Hùng bị TAND quận Nam Từ Liêm tiến hành xét xử. Với những tội danh đã gây ra, Đỗ Mạnh Hùng bị tuyên phạt bản án 11 năm tù giam.

