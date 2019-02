Hành trình truy bắt nghi phạm cứa cổ tài xế taxi tử vong ở SVĐ Mỹ Đình

Sau nhiều ngày khẩn trương xác minh, điều tra, tối 3/2, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm trong vụ cứa cổ tài xế taxi Linh Anh khi đối tượng đang lẩn trốn trong một quán game tại tỉnh Hòa Bình.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, quê tại xóm 8, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Trong đêm 3/2, đối tượng được di lý về trụ sở công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để tiếp tục làm việc.

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng CSHS – Công an TP Hà Nội cho biết: Sau khi tiếp nhận vụ án, từ những dấu vết ít ỏi sót lại hiện trường, các trinh sát đã thu thập, phân tích và lần theo đối tượng. Lực lượng điều tra, truy bắt gồm các trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) và Đội CSHS (Công an quận Nam Từ Liêm).

Nghi phạm Nguyễn Cảnh An tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

“Chúng tôi xác định đây là vụ án nghiêm trọng, xảy ra trong thời điểm sát Tết Nguyên đán, gây hoang mang dư luận. Do vậy, lực lượng phá án đã tập trung cao độ, với quyết tâm truy bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Dù những dấu vết sót lại hiện trường rất ít ỏi, song các trinh sát hình sự phối hợp của 3 đơn vị công an vẫn lần ra được đối tượng đó, để kịp thời bắt giữ”, Thượng tá Nguyễn Bình cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết - ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với Công an Hà Nội rà soát, kiểm tra và đã xác minh được đối tượng Nguyễn Cảnh An ngay trong ngày 1/2, tuy nhiên An không có mặt tại địa phương. Theo ông Thống, An không có nhà cửa và thường xuyên đi lang thang.

Tài xế taxi bị sát hại ngay trước cổng phụ SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương - nơi đối tượng An sinh sống cho biết: Khoảng hơn 19h ngày 3/2, phía Công an TP Hà Nội đã cử một số cán bộ điều tra trực tiếp về địa phương làm việc và tìm hiểu nhân thân của đối tượng này.

Theo chính quyền địa phương, nghi phạm Nguyễn Cảnh An mới học xong THPT. Cách đây vài tháng, đối tượng này rời địa phương đi làm ăn. An là con trai thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ An sản xuất nông nghiệp buôn bán tự do, kinh tế thuộc diện trung bình.

“Ở địa phương, An chưa tiền án, tiền sự gì. Tuy nhiên, được đưa vào diện giáo dục tại cộng đồng vì hay trộm cắp vặt tiền của bố mẹ. Nam thanh niên này cũng được biết đến là kẻ nghiệm game nặng”, lãnh đạo xã Tràng Sơn thông tin thêm.

Vụ án mạng xảy ra dịp cận Tết Nguyên đán khiến nhiều người hoang mang.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 20h tối 29/1, một số người tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hoảng hốt chứng kiến cảnh nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát 30A - 909.37 vừa dùng tay bịt máu ở cổ chảy ra, vừa tháo chạy khỏi xe.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, tài xế bị kẻ cướp dùng vật sắc cứa vào cổ, chỉ kịp chạy khoảng 5 m cách chỗ xe taxi dừng thì gục xuống đất.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Duy (26 tuổi) trú tại thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nhật Tân

