Hành trình giải cứu bé gái bị người tình của mẹ bắt cóc, bán 3 triệu đồng

Người tình trẻ bắt con

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/4 bà Nguyễn Thị Th (SN 1979, quê huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, ngụ huyện Cần Giờ) trong tâm trạng đau buồn, đến Công an huyện Cần Giờ trình báo việc con gái là cháu Bùi Ngọc C (SN 2014) vừa bị bắt cóc.

Nghi can Lê Văn Nửa khi bị bắt giữ

Bà Th trình bày, trước đây bà đã có chồng, 4 đứa con, trong đó cháu C là con út. Sau khi ly hôn bà Th mang cháu C rời quê lên thuê trọ ở ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ để sinh sống. Tại đây, bà Th quen biết rồi chung sống như vợ chồng với người tình kém tuổi, là Lê Văn Nửa (SN 1986).

Khoảng 13h chiều 16/4, bà Th có gửi cháu C cho Nửa trông coi để đi làm tóc ở gần nơi trọ. Khoảng 30 phút sau, bà Th quay về thì không thấy con gái và người tình. Bà Th chạy qua phòng trọ của em trai ngay bên cạnh để hỏi thì người này cho biết, Nửa có mượn xe gắn máy của anh này để đi chợ và chưa thấy về.

Bà Th lập tức gọi điện cho Nửa. Qua điện thoại, Nửa thông báo đã chán cảnh chung sống và thông báo đã bắt cóc cháu C đưa đi nơi khác. Bà Th khóc lóc, van xin Nửa trả lại con. Ban đầu Nửa cho biết sẽ nuôi nấng cháu đến lúc 18 tuổi rồi sẽ trả về; sau đó bà Th liên tục van xin thì Nửa yêu cầu bà xuống Đồng Tháp để nhận con.

Bà Th lập tức vay mượn tiền, đón xe xuống Đồng Tháp nhưng sau đó Nửa tắt điện thoại. Bà Th tìm con trong vô vọng, đành bắt xe về lại TP.HCM và cầu cứu cơ quan công an.

Đáng nói khai báo của bà Th về người tình trẻ khá mơ hồ. Bà cho biết, chỉ quen rồi chung sống như vợ chồng, chưa được Nửa đưa về quê giới thiệu cùng gia đình. Bà cũng không biết Nửa quê quán, lai lịch thế nào; trong giai đoạn chung sống, Nửa nói quê ở Đồng Tháp nhưng có lúc nói quê ở Tây Ninh.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Cần Giờ đã báo cáo vụ việc cho ban giám đốc Công an TP.HCM. Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo đội phòng chống tội pham có tổ chức (đội 2) thuộc phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc, phối hợp cùng Công an huyện Cần Giờ phá án.

Lần theo dấu vết trên mạng ảo, giải cứu cháu bé

Theo cán bộ công an, do thông tin trình báo của bà Th không rõ về đối tượng, nên công tác điều tra gặp khó khăn ban đầu. Trong khi đó, ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo phải chạy đua với thời gian, vì khả năng có thể đối tượng bán cháu bé đi nơi khác, thậm chí là ra nước ngoài hay thủ phạm xuống tay sát hại cháu bé...

Cháu C đã được giải cứu an toàn

Lực lượng trinh sát tỏa đi nhiều nơi nhưng tiến trình điều tra vẫn không có kết quả. Sau đó, các trinh sát đã may mắn tìm ra được trang facebook của nghi can Nửa. Trinh sát đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ.. là kết bạn với 2 người bạn trong danh sách bạn bè của Nửa. Qua khai thác 2 người này, trinh sát đã khoanh vùng nơi trú ẩn của đối tượng Nửa hiện đang ở TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Đêm 18/5, tổ trinh sát của đội 2, phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại TX.La Gi, phối hợp cùng công an địa phương truy tìm đối tượng. Cuối cùng, trinh sát đã phát hiện được Nửa đang ẩn thân làm công nhân tại công ty TNHH M.H. Sáng 19/5, tổ trinh sát bí mật tiếp cận, mời Nửa về cơ quan công an địa phương để đấu tranh.

Bước đầu, Nửa thừa nhận hành vi. Theo Nửa khai, sau khi bắt cóc cháu C đã đưa về 1 nhà trọ ở huyện Bình Chánh để ẩn náu. Tại đây, Nửa bán chiếc xe gắn máy đã mượn của em trai bà Th lấy 1,3 triệu đồng. Còn cháu C thì thông qua sự giới thiệu của bà V.T.B.B (SN 1977, là chủ 1 quán ăn ở huyện Bình Chánh) bán cho vợ chồng ông Nguyễn Văn T (SN 1970, quê Cần Thơ, tạm trú huyện Bình Chánh) lấy 3 triệu đồng. Nửa khẳng định, vợ chồng ông T mua cháu T để nuôi, chứ không nhằm mục đích bán cháu.

Tổ trinh sát ở TX.La Gi báo cáo toàn bộ chi tiết trên, ngay lập tức ban chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự điều động 1 tổ trinh sát khác tại TP.HCM xuống ngay địa bàn huyện Bình Chánh phối hợp cùng công an địa phương truy tìm nhà ông T.

Đến chiều tối 19/5, khi vợ ông T vừa dắt cháu C về đến nhà, cũng là lúc trinh sát ập vào giải cứu cho cháu bé này.

Cháu C sau đó được trả lại cho bà Th trong sự vui mừng khôn tả của người mẹ này. Công an cũng di lý đối tượng Nửa về TP.HCM để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Theo Vietnamnet