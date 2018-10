Hành trình bắt 2 tên cướp khiến cô gái ngã xe, tử vong ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ cướp giật làm 1 cô gái Sài Gòn tử vong vào khuya 25/10 như VietNamNet đã thông tin, đến nay Công an Q.Bình Thạnh đã làm rõ hành vi của 2 nghi can là Trần Thanh Tín (15 tuổi) và Ngô Hoàng Anh (18 tuổi, cùng ngụ ở địa phương).

Hai nghi can thừa nhận hành vi vụ cướp giật nhưng khai rằng không biết 1 trong 2 nạn nhân đã tử vong.

2 đối tượng tại cơ qua công an

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Công an Q.Bình Thạnh đã khẩn trương vào cuộc. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã điều động phòng Cảnh sát hình sự tham gia hỗ trợ.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Dung. Người bị thương nghiêm trọng là chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đang bất tỉnh, cấp cứu ở bệnh viện nên không thể khai báo. Vì vậy, cơ quan điều tra khá vất vả trong việc tìm kiếm thông tin ban đầu.

Hàng loạt camera an ninh xung quanh hiện trường vụ cướp giật ở chân cầu Thủ Thiêm, P.22, Q.Bình Thạnh được trích xuất, phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên do đêm tối, hình ảnh thu được khá mờ nhạt. Công an Q.Bình Thạnh khoanh vùng, rà soát những đối tượng nghi vấn ở các quận lân cận của TP.HCM và cả Bình Dương, Đồng Nai nhưng không có kết quả.

Tuy nhiên, công an xác định trong túi xách bị cướp của chị Vy có 500 ngàn đồng, một số giấy tờ và chiếc điện thoại Samsung Galasy S8. Nhận định các đối tượng khả năng sẽ sớm tiêu thụ điện thoại cướp giật được, trinh sát tỏa ra nắm đầu mối là các cửa hàng điện thoại ở Q.Bình Thạnh và khu vực xung quanh.

Mới đây, nguồn tin cung cấp có 1 phụ nữ đến cửa hàng để bán chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8 có nhiều nghi vấn. Trinh sát lập tức tiếp cận, người phụ nữ này cho biết, chị mua lại từ một người em ruột với giá rẻ nên đem bán kiếm lời.

Từ đây, công an đưa đối tượng Tín vào tầm ngắm. Đối chiếu nhân dạng của người này với hình ảnh camera, lực lượng xác định đó là 1 trong 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật. Công an phục kích, bắt giữ tên này tại nhà riêng ở P.21, Q.Bình Thạnh.

Tín nhanh chóng thừa nhận tham gia vụ cướp giật ở chân cầu Thủ Thiêm hôm đó nhưng không biết nạn nhân tử vong. Đặc biệt, Tín khai báo đồng bọn cùng gây án là Hoàng Anh.

Lực lượng trinh sát bí mật phục kích Hoàng Anh tại nhà đối tượng này ở đường Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh. Phát hiện bị bao vây, người thân của Hoàng Anh chống trả, tìm cách cho y có cơ hội leo lên mái nhà tẩu thoát.

Tuy nhiên, trinh sát đã nhanh chóng khống chế toàn bộ những người trong nhà, khóa tay Hoàng Anh. Tại cơ quan công an, Tín và Hoàng Anh thừa nhận thực hiện vụ cướp giật để kiếm tiền "cày" game.

Hiện Công an Q.Bình Thạnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

