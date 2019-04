Hàng xóm 'vạch trần' sự giàu có của Phúc XO: 'Về nhà thấy mẹ đeo sợi dây chuyền, Phúc cũng mượn'

Trần Ngọc Phúc (SN 1983, thường gọi là Phúc XO), được biết đến với “danh hiệu” tự nhận là người đàn ông đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Phúc XO từng nổ rằng, do có sở thích đeo vàng nên có thời điểm anh ta đeo tới 13kg. Đặc biệt, tại giải bóng đá AFF Cup vừa qua, Phúc XO còn gây sự chú ý của cộng đồng mạng với việc đeo rất nhiều vàng và có 5 vệ sĩ hộ tống ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem đá bóng. Ngoài ra, Phúc XO còn “nổ” mình sở hữu nhiều thứ “độc nhất vô nhị” khác như: dàn xe tay ga biển số tứ quý, ôtô và xe máy mạ vàng, nón bằng vàng…

Không chỉ gây xôn xao trên mạng xã hội về sở thích “phô trương” vàng của mình, Phúc XO còn được nhắc đến nhiều hơn trong thời gian gần đây khi bị bắt vào tối ngày 9/4 vì cơ sở kinh doanh karaoke do anh làm chủ bị phát hiện có 100 người dương tính với ma túy.

Bố ruột Phúc Xo tin tưởng con trai mình làm ăn đàng hoàng. Ảnh báo Vietnamnet.

Khoảng 15h30 chiều 10/4, Công an TP. HCM đã tổ chức khám xét căn nhà 16/1D xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Được biết, đây là căn nhà bố mẹ Phúc XO đang sinh sống.

Trao đổi với Vietnamnet về việc con mình đeo rất nhiều vàng, ông Trần Văn Tri (bố ruột Phúc XO) cho biết: “Phúc đeo vàng chỉ để quảng cáo, phô trương cho cơ sở làm ăn của mình thôi. Có bao nhiêu tiền chú đều đưa cho Phúc đầu tư vào quán, không biết kể bao nhiêu cho hết, chứ Phúc làm gì có tiền để làm. Thậm chí ngôi nhà chú cũng thế chấp ngân hàng đưa luôn cho nó“.

Khi lực lượng chức năng khám xét nhà của bố mẹ Phúc XO, nhiều người dân địa phương đã tập trung theo dõi và bàn tán về sự việc. Trong đó, nhiều hàng xóm cho rằng: “Chưa bao giờ thấy Phúc đeo vàng trên người về nhà. Mấy chị của Phúc thì làm ăn khấm khá thật. Còn Phúc ít khi về, nên cũng chẳng rõ thực hư thế nào”.

“Nổi trên mạng thôi chứ theo tôi biết, Phúc còn chưa có nhà. Mới đây Phúc về nhà, thấy mẹ đeo sợi dây chuyền, Phúc cũng mượn mà”, bà Nguyễn Thị H. (47 tuổi), chia sẻ trên báo Vietnamnet.

Khi cơ quan chức năng tổ chức khám xét nhà bố ruột Phúc XO, người dân địa phương tập trung đông đến theo dõi. Ảnh: Zing.

Còn theo báo Người Lao Động, trong số người đứng xem, bà Nguyễn Trần Ngọc A. (62 tuổi) tỏ ra bất ngờ: “Hằng ngày tôi thấy cậu ta đeo rất nhiều vàng, đi xe sang và lúc nào cũng có chục người đi theo làm vệ sĩ. Tôi thấy cơ sở karaoke này rất nhộn nhịp và khách ra vào ngày đêm, khuyến mãi liên tục. Tôi thật sự bất ngờ khi hay tin Phúc bị công an tạm giữ do liên quan hành vi tổ chức cho người khác sử dụng ma túy”.

Trước đó, tối 9/4, từ phản ảnh của người dân, đoàn công tác liên ngành Văn hóa - xã hội kết hợp cùng Công an quận 12, Công an TP. HCM đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke XO Pharaon do Phúc XO điều hành, nằm trên đường Trường Chinh (quận 12, TP. HCM).

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 9 phòng karaoke đang hoạt động phục vụ 80 khách ca hát, kết quả xét nghiệm phát hiện có 39 người dương tính với chất ma túy. Trong đó, phần lớn nhân viên tại karaoke XO dương tính với ma tuý. Ngoài ra, 1 số tiếp viên tàng trữ ma tuý có dấu hiệu cung cấp cho khách đến bay, lắc.

Phúc XO thường “phô trương” sở thích đeo nhiêu vàng của mình.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra tại quán karaoke XO, em ruột của Phúc là Trần Ngọc Tài (SN 1995) cũng đang có mặt tại đây. Tiến hành khám xét nơi ở của Tài, cơ quan điều tra phát hiện có tàng trữ chất ma túy.

Ngay sau đó, Phúc XO cùng một số nhân viên đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Còn Tài bị bắt khẩn cấp về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cũng theo báo Vietnamnet, tại cơ quan công an, Phúc XO khai số vàng đeo trên người để khoe mẽ trên mạng là vàng giả. Công an cũng làm rõ, hàng loạt xe gắn máy gắn BKS ngũ quý cực độc của Phúc XO đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã cà số khung, số sườn, gắn BKS giả. Đặc biệt, chiếc xe mà Phúc XO nổ là dát vàng thực chất là chỉ mạ đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

