Hàng xóm bàng hoàng trước nghi án chồng giết vợ, phi tang xác ở Hà Nội: Bà H. mới tự ý bán chiếc ô tô 1,6 tỷ chồng mua tặng

Liên quan đến nghi án bà Đặng Thị H. (SN 1960, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ), chủ một chuỗi nhà nghỉ bị chính người chồng mới cưới của mình là ông Đỗ Ngọc A. (SN 1964, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) sát hại rồi phân xác phi tang xuống sông Hồng, hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, công an TP. Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đang tích cực điều tra làm rõ.

Nhà nghỉ được cho là nơi xảy ra vụ án.

Ngày 15/2, PV. đã đến nhà nghỉ nơi được cho là nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu, tuy nhiên khi được hỏi, nhân viên nhà nghỉ này chỉ nói rằng mình mới đi làm, không biết sự việc và đi ra ngoài.

Trong khi đó, nhiều người dân trong khu vực tỏ ra rất bất ngờ khi nghe tin về vụ việc.

Theo một số hàng xóm, mấy tháng trước ông A. có mua một chiếc ô tô trị giá 1,6 tỷ đồng và để bà H. đứng tên.

Tuy nhiên khi ông này về nhà bên Đông Anh sinh sống, bà H. đã tự ý bán chiếc xe mà không hỏi ý kiến chồng. Sau khi ông A. quay lại và biết chuyện, hai vợ chồng thường xuyên to tiếng, cãi vã.

Sông Hồng đoạn chảy qua TP. Hà Nội, nơi được cho thi thể nạn nhân bị phi tang.

Việc vợ chồng ông A. cãi nhau diễn ra trong thời gian dài, tuy nhiên khi công an đến niêm phong nhà nghỉ để điều tra vụ án thì nhiều người mới ngã ngửa vì không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

Trước đó, ngày 1/2, Công an thị trấn Xuân Mai và Công an huyện Chương Mỹ nhận được trình báo về việc bà Đặng Thị H. mất tích. Tiến hành điều tra, Cảnh sát đã triệu tập ông A. đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định ông A. là nghi can chính sát hại bà H.. Hiện cơ quan Công an huyện Chương Mỹ, Công an TP.Hà Nội vẫn đang truy tìm tung tích nạn nhân.

