Hàng nghìn tỷ đồng ném vào cá độ bóng đá mùa World Cup

Trong công điện chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm những tháng cuối năm, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết từ đầu năm đến nay, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó phải kể đến việc triệt phá thành công nhiều đường dây ma túy lớn do đối tượng nguy hiểm cầm đầu.

Tuy nhiên, khi nguồn cấp ma túy bị chặt đứt, giá ma túy tại thị trường chợ đen sẽ tăng. Lợi nhuận cao là lý do kích thích các đối tượng tội phạm hoạt động. Còn người nghiện cũng tìm mọi cách kể cả phạm tội để có tiền mua ma túy.

Cảnh sát triệt phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: T.H.

Công điện của thượng tướng Tô Lâm cũng chỉ rõ, trong thời gian diễn ra World Cup 2018 , tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet diễn ra rất phức tạp. Hàng trăm nghìn người đã cá cược với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn người chơi là thua lỗ. Nhiều trường hợp túng quẫn sẽ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Dự báo tình hình tội phạm những tháng cuối năm sẽ diễn ra hết sức phức tạp, Bộ trưởng Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai các biện pháp đấu tranh với sự chuyển hướng mới của tội phạm ma túy, tăng cường đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hình sự, nhất là các băng nhóm liên quan đến lĩnh vực tín dụng đen, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê và các đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Thượng tướng Tô Lâm cũng yêu cầu lực lượng công an toàn quốc triển khai các chuyên đề phòng chống tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản... Tuyệt đối không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây lo lắng, bất an trong nhân dân.

Theo Zing.vn

