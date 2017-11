Hàn gắn tình cảm bất thành, thuê người tạt axit 2 thiếu nữ

Ngày 28/11, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt được Bùi Phước Tuấn (Trâu Nước, SN 1995, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) và Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1988, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) do có hành vi tạt axit làm người khác bị thương.

Theo điều tra, Nguyễn Ngọc Thảo và Nguyễn Thị Diễm Sương (SN 1997, ngụ phường Thới An Đông) có quan hệ tình cảm từ năm 2011.

Thời gian gần đây, Sương quen người khác và muốn chia tay Thảo nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Do đó, Thảo nhờ Nguyễn Ngọc Đẹp (SN 2000, ngụ tỉnh Kiên Giang, bà con với Sương) nói chuyện để hàn gắn tình cảm dùm Thảo. Nhưng Thảo nhận thấy Đẹp không có ý giúp đỡ mà có những lời lẽ xúc phạm nên căm ghét và nảy sinh ý định trả thù.

Nguyễn Ngọc Đẹp bị tạt axit thương tích nặng

Ngày 8/11, Thảo đi mua 1 lít axít và 2 ca nhựa. Sau đó, Thảo đi gặp một số người bạn nhờ giúp tạt axit nhưng không ai đồng ý.

Tối cùng ngày, Thảo và người bạn tên Nguyễn Kim Hoàng đến quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh uống nước thì thấy Sương và Đẹp chạy xe máy qua.

Thảo ra khỏi quán cà phê thì gặp đối tượng Tuấn. Thảo thuê Tuấn chở đi đánh người.

Tuấn điều khiển xe chở Thảo, Hoàng đuổi theo Sương và Đẹp. Đến gần cầu Rạch Gừa, thấy Sương đang mua đồ trong tiệm tạp hóa nên Thảo kêu Tuấn chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó. Thảo lấy axit đổ vào 2 ca nhựa.

Khi Sương và Đẹp chạy ngang qua thì Thảo kêu Tuấn chạy theo phía sau. Đến đoạn đường vắng, Thảo tạt 2 ca axit vào người của Sương và Đẹp.

Sương và Đẹp bị tạt axit trúng vào mặt té xuống và kêu cứu, được người đi đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Trên đường tẩu thoát, Thảo trả cho Tuấn 1 triệu đồng.

Đến ngày 26/11, Công an bắt được Tuấn khi đang trốn tại khu vực 1, phường Trà Nóc. Cùng ngày, Công an cũng bắt được Thảo khi vừa từ TP.HCM trở về Cần Thơ.

Theo Công lý