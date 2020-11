Ham bài bạc, thai phụ thành kẻ sát nhân

Huỳnh Thị Điệp (40 tuổi, ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vừa bị Công an tỉnh Long An bắt tại Tây Ninh sau nhiều ngày lẩn trốn. Người phụ nữ này được xác định liên quan cái chết của cụ bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi).

Điệp từng có 2 đời chồng, đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở. Cô ta bị cáo buộc ra tay tàn độc với chủ nợ để cướp tài sản.

Gần 10 ngày liền, hàng chục người trong gia đình bà Khuôn tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Chỉ mong tìm được xác nếu nạn nhân tử vong, con cháu bà Khuôn đã thuê máy bơm hút cạn nhiều ao hồ gần nhà.

Không ai ngờ, thi thể bà Khuôn được giấu tại nhà của hung thủ, cách nơi ở của nạn nhân chưa tới 100 m.

Huỳnh Thị Điệp. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều hôm sự việc xảy ra (28/10), bà Khuôn nói với con trai rằng đi đòi nợ. "Con Điệp kêu tao qua nhà nó, nó trả tao món nợ 10 triệu vay trước đó. Có gì tao lấy luôn tiền con chị nó thiếu tao 2 triệu", nạn nhân nói trước lúc ra khỏi nhà.



Khi đó, bà Khuôn mang theo 30 triệu đồng cùng trang sức. Nhiều giờ không thấy cụ bà quay về, gia đình đã đi tìm.

Lúc này, nhà Điệp đóng cửa im ỉm. Con gái bà Khuôn liên tục gọi điện nhưng Điệp không bắt máy. Sự việc được gia đình trình báo với công an.

Công an huyện Đức Hòa sau đó đã cử cán bộ đến điều tra. Bà Khuôn cho nhiều người vay tiền nên những người này đều nằm trong tầm ngắm. Nhưng đáng nghi nhất là Điệp và một người phụ nữ tên Nga.

Làm việc với gia đình Điệp, người chồng cho biết cô ta mượn xe máy của hàng xóm đi nhiều ngày không về. Nhận định người phụ nữ này liên quan đến vụ việc, các tổ trinh sát đã lần theo dấu vết.

Do Điệp thường qua biên giới Campuchia đánh bạc nên thông tin về nghi phạm được báo cho lực lượng công an tại tại các cửa khẩu ở Long An và Tây Ninh.

Nhiều ngày sau, chồng Điệp phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ nhà vệ sinh. Lập tức, hiện trường được phong tỏa.

Thi thể bà Khuôn được bọc bằng nylon và nhựa, phía ngoài quấn băng keo. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người bà Khuôn có nhiều vết tích nghi vấn.

Nạn nhân còn sợi dây chuyền vàng trên cổ và chiếc lắc tay. Tuy nhiên, nhẫn vàng và số tiền 30 triệu bị mất.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Long An phát hiện Điệp tại một huyện gần biên giới của tỉnh Tây Ninh nên di lý về trụ sở. Bước đầu, nghi phạm thừa nhận hành vi sát hại bà Khuôn để cướp tài sản. Công an tỉnh Long An đang lấy lời khai của Điệp để làm rõ nguyên nhân cũng như truy tìm đồng phạm liên quan.

Theo người dân ở đây, Điệp hay vay nặng lãi để qua biên giới đánh bài. Cũng vì máu mê cờ bạc mà 2 người chồng trước của Điệp đã dứt áo ra đi. Năm 2016, nghi phạm mượn 30 triệu đồng nhưng không trả. Bị tòa xử lý, tuy nhiên cô ta chưa chấp hành bản án dân sự này.

Theo một cán bộ Công an tỉnh Long An, tình trạng người dân qua biên giới Campuchia đánh bạc diễn ra khá phổ biến. Họ không có tài sản, ruộng đất, nghề nghiệp nhưng máu mê đỏ đen nên sẵn sàng mượn tiền với lãi suất cao. Nhiều vụ án liên quan đến bài bạc đã xảy ra, trong đó có cướp, lừa đảo khiến gia đình tan nát.

Theo Hàn Phi

An Ninh Thế Giới

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật