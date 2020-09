Hai thầy giáo rủ nhau đi… chở gỗ lậu quý hiếm!

Sáng 4-9, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 giáo viên có hành vi vận chuyển trái phép trên 1,2m3 gỗ Pơ Mu quý hiếm.

Hai thầy giáo chở gỗ lậu bị phát quả tang

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25-8, trong lúc tuần tra trên tỉnh lộ 12 (đoạn qua địa phận xã Khuê Ngọc Điền), tổ công tác của Công an huyện Krông Bông phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS: 47C-165.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.



Những hộp gỗ quý hiếm đặt vừa vặn thùng xe

Lúc này, trên xe có 2 người đàn ông tên là N.Q.P. (27 tuổi) và Tr.V.T. (30 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Bông). Kiểm tra sau thùng xe và trên băng ghế sau, tổ công tác phát hiện có 9 hộp gỗ được cưa xẻ vuông vắn. Số gỗ này có khối lượng 1,2m3, loại gỗ Pơ Mu quý hiếm. Cả 2 người không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc số gỗ trên.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận đang là giáo viên biên chế chính thức của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Krông Bông. Số gỗ trên đã mua của một người đàn ông ở xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông) với giá 11 triệu đồng.

Hai thầy giáo chở gỗ lậu bằng xe bán tải đi thuê

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện Krông Bông, cho biết thời gian qua, lực lượng công an đã quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ rừng. Thời gian gần đây, các đối tượng vận chuyển tinh vi hơn như đặt mua các hộp gỗ với quy cách vừa với các loại xe 4 chỗ, xe bán tải, thậm chí là xe bưu điện nhằm qua mặt cơ quan công an.

