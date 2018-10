Hai thanh niên Hà Nội lên Hòa Bình trộm dê bị người dân đánh nhập viện

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Bùi Nhiên.

Sáng sớm 2/10, hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Honda biển số 29Y1 có hành vi trộm một con dê tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Khi di chuyện ra địa phận xã Long Sơn (huyện Lương Sơn, cùng tỉnh) đã bị người dân vây bắt, đánh đập, rồi giao công an.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn cho biết, Công an xã Long Sơn đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an huyện Kim Bôi xử lý.

Tang vật của hai đối tượng. Ảnh: Bùi Nhiên.

Còn lãnh đạo Công anh huyện Kim Bôi xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc từ Công an xã Long Sơn. Hai đối tượng đã được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu.

Theo Công an huyện Kim Bôi, hai đối tượng này người ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), cả hai đều có nhân thân không tốt.

Hiện Công an huyện Kim Bôi đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật