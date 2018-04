Hai thanh niên đánh cắp tài khoản Facebook để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 19/4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tạm giữ hình sự Phan Anh Tuấn (21 tuổi) và Hồ Văn Đức (25 tuổi), cùng trú xã Triệu Thương huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tuấn và Đức tại công an Nghi Lộc. Ảnh: Anh Thư.

Gần đây nhiều người dân tới Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trình báo việc bị một người sử dụng tài khoản Facebook của người thân họ đang sinh sống ở nước ngoài, để lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng yêu cầu rồi chiếm đoạt.

Thu thập chứng cứ, tình nghi thủ phạm là Phan Anh Tuấn (21 tuổi) và Hồ Văn Đức (25 tuổi) cùng trú xã Triệu Thương huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), ngày 16/4 cảnh sát thực hiện lệnh bắt khi cả hai đang ở một phòng trọ tại thành phố Đà Nẵng. Tang vật thu giữ gồm máy tính, USB và nhiều tài liệu hai thanh niên dùng để gây án.

Tang vật vụ án. Ảnh: Anh Thư.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và đồng phạm khai chúng lên mạng Internet hack các tài khoản Facebook của lao động Việt Nam ở nước ngoài, dùng tài khoản chiếm đoạt để liên liên lạc với người thân, nhờ mở một tài khoản ngân hàng Sacombank có đăng ký số điện thoại của chúng. Sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản này.

Khi tài khoản trung gian đã có tiền, chúng ra cây ATM dùng ứng dụng internet banking để chuyển tiền tới tài khoản khác.

Với thủ đoạn này, bộ đôi đã lừa thành công hơn 10 người ở nhiều tỉnh thành, chiếm số tiền hơn một tỷ đồng trong hơn một tháng qua. Vụ việc đang được Công an Nghi Lộc làm rõ.

Theo Ngôi sao

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật