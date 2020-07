Xác nhận sự việc trên với PV, đại diện UBND phường Văn Đẩu, quận Kiến An (TP. Hải Phòng) cho biết, cách đây ít ngày một cán bộ quản lý đô thị của đơn vị sau khi rời trụ sở làm việc bị 2 đối tượng lạ mặt chém trọng thương. Hiện vụ việc đang được Công an quận Kiến An điều tra, làm rõ vụ việc.



Theo đó, vào khoảng 11h trưa 30/6, anh Đ.V.M (SN 1976), nguyên quán xã An Thái, huyện An Lão (cùng TP. Hải Phòng), hiện là cán bộ quản lý đô thị phường Văn Đẩu rời khỏi trụ sở làm đi về. Khi anh M. đi đến đầu đường Trần Nhội (phường Văn Đẩu), bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng bịt mặt, mặc áo chống nắng, đi xe máy áp sát dùng dao chém liên tiếp vào lưng nạn nhân kèm theo lời đe dọa. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Ảnh minh họa

Sau khi bị chém, anh M. chạy xe về UBND phường báo cáo sự việc và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An. Nhận được tin báo, Công an phường Văn Đẩu cấp báo về Công an huyện Kiến An tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, lấy lời khai của nạn nhân và truy tìm 2 đối tượng lạ mặt.

Được biết, năm 2017, anh M. về công tác tại UBND phường Văn Đẩu và bản thân nạn nhân không có mâu thuẫn với ai tại nơi làm việc. Tuy nhiên, trước khi sự việc xảy ra, anh M. được phân công kiểm tra một số công trình xây dựng trên địa bàn phường.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Kiến An cùng cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Tùy

