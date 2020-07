Hải Phòng: Triệt phá xưởng sản xuất súng quy mô khủng

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công "xưởng" sản xuất, chế tạo trái phép các loại súng quân dụng như súng K54, K59 khi số hàng trên chuẩn bị được đưa đi tỉnh khác tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phòng CSHS, Công an TP. Hải Phòng phát hiện Trần Quốc Tân, sinh năm 1980 (trú tại số 10, Lô 12, Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (các loại súng K54, K59, shotgun…).

Đối tượng Tân tự chế tạo vũ khí. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đến ngày 17/7/2020, ban chuyên án phát hiện và bắt quả tang tại khu vực trước cửa nhà số 965 Nguyễn Văn Linh (thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương) một xe mô tô do Dư Hoàng Điệp, sinh năm 1979 (địa chỉ 21/144 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) điều khiển chở Trần Quốc Tân đang ôm một bao dứa. Tiến hành khám xét, lực lượng công an phát hiện bên trong bao dứa có 02 khẩu súng dạng K59 cùng một vỏ bao thuốc lá đựng 2 viên đạn.

Qua đấu tranh, Tân khai nhận do cần tiền nên nảy sinh ý định chế tạo vũ khí. Tân lên mạng Youtube tìm kiếm các đoạn video dạy chế tạo súng và rủ hàng xóm là Phạm Văn Hữu, sinh năm 1981 cùng tham gia chế tạo. Tân hứa hẹn sẽ trả công Hữu từ 1-2 triệu đồng sau khi bán được "hàng". Tân vẽ mô hình súng ra giấy và miếng Inox theo hình vẽ tạo các phôi rồi ráp lại các vật liệu chế tác thành cấu tạo khẩu súng. Hữu có nhiệm vụ hàn các mối hàn, phôi ráp lại chi tiết khẩu súng.

Chân dung đối tượng Trần Quốc Tân. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Quá trình chế tạo, các nghi phạm thuê xưởng cơ khí khác để tiện nòng súng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 máy hàn, máy làm lũa và đầu mài, eto bằng kim loại, nhiều thanh sắt dạng hộp, nhiều ống inox hình tròn, 2 thùng sơn bên trong chứa máy mài và nhiều lưỡi mài để chế tạo súng.

Ngoài ra, ban chuyên án còn thu giữ nhiều chi tiết của súng đang được các nghi phạm làm tại xưởng, cùng một số thiết bị dụng cụ khác. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đinh Huyền

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật