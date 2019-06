Vào khoảng 18h05 ngày 12/6/2019, Phòng Cảnh sát môi trường CATP phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ phát hiện, bắt giữ ô tô tải biển kiểm soát 15C - 32.996, do lái xe Lê Văn Chuyển, sinh năm 1990 (HKTT thôn Trung, xã Lưu Kiếm huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở 13 con lợn (50 - 70kg/con) trong đó có 3 con lợn đã chết, 10 con ốm có dấu hiệu nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Xe chở lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: CTV

Chi cục Thú ý Hải Phòng đã tiến hành lấy 5 mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng 2 xét nghiệm.

Ngày 12/6/2019 , kết quả xét nghiệm số 2219/TYV2-CĐXN cho thấy 5/5 mẫu dương tính vi rút gây dịch tả lợn châu Phi.

Chi cục thú ý đang tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm

Ngày 13/6/2019, Công an huyện An Lão tiếp tục lấy 13 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi; giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện An Lão, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Quang Trung tiến hành tiêu hủy 13 con lợn mắc bệnh theo quy định.

Vụ việc đang được Công an huyện An Lão thụ lý giải quyết.

Minh Lý

