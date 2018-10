Hải Phòng: Nữ sinh cấp 2 bị gã đàn ông 42 tuổi xâm hại nhiều lần

Thông tin cho PV vào chiều nay (10/10), đại diện Công an huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Văn Thanh (SN 1976), trú tại Khôi Vỹ Hạ, xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điều 145 Bộ Luật Hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT, ngày 25/9, Công an huyện Tiên Lãng nhận đơn tố cáo của gia đình cháu H. (SN 2005) về việc Đoàn Văn Thanh đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân. Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, lấy lời khai nữ sinh và triệu tập Thanh để làm rõ.

Bị can Đoàn Văn Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trong quá trình điều tra, Thanh thừa nhận toàn bộ vụ việc và khai rằng, vào các ngày thuộc tháng 3, tháng 7/2018 và ngày 10/8/2018, đối tượng và cháu H. đã quan hệ tình dục với nhau trong phòng ngủ của của vợ chồng đối tượng tại nhà riêng.

Khi phát hiện sự việc, ngày 24/9, gia đình nữ sinh gọi Thanh đến nhà nói chuyện. Tại đây, Thanh thừa nhận toàn bộ vụ việc và viết tường trình với hành vi nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H.

Căn cứ vào kết quả điều tra kết hợp với lời khai của đối tượng Thanh, ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ Đoàn Văn Thanh để phục vụ công tác điều tra.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật