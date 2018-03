Hải Phòng: Lên cơn "ngáo đá", cháu chém chết cậu ruột

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đ.Trọng

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội trưa nay (14/3), lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) thông tin, khoảng 23h đêm qua (13/3), Trịnh Minh Hiếu (SN 1989), trú tại phố Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An; hiện đang sinh sống tại Vũng Tàu đến nhà cậu ruột là B.V.M (SN 1982), trú tại đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1(cùng quận Hải An) chơi.

Đến khoảng 4h giờ sáng cùng ngày, Hiếu lên cơn phê ma túy không làm chủ được bản thân nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu cậu ruột mình dẫn đến tử vong.

Sau khi ra tay sát hại cậu ruột, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra ngoài đường kêu la và chạy đến trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) la hét. Tại đây, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Nhận được tin báo, lượng Công an quận Hải An, đại diện Viện kiểm sát và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Đức Tùy