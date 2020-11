Hải Phòng: Hỗn chiến khi tranh chấp đất đai, 1 người chết, nhiều người bị thương

Thông tin tới Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (An Dương, Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ xô xát làm một người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Khu đất tranh chấp xảy ra hỗn chiến làm 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Theo lời ông Thọ, vào năm 2003, ông Lưu Văn Điệp (SN 1965, trú tại xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) có bán mảnh đất diện tích 120m2, chia làm 2 lô, gần đường sắt Hà Nội – Hải Phòng cho một người ở Hải Dương. Phía trước mảnh đất này là khu vực đất lưu không của đường sắt, rộng khoảng 100m2. Sau khi bán xong, ông Điệp xây bức tường bao phía trước khu vực đất lưu không. Mảnh đất trên tiếp tục được bán qua bán lại qua nhiều người sau đó.



Đến đầu tháng 11/2020, anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đến gặp ông Điệp, nhận là chủ sở hữu hiện tại của lô đất và muốn phá bỏ tường bao phía trước để lấy lối đi vào. Ông Điệp yêu cầu ông Quyết phải mua lại khu vực đất lưu không giáp đường sắt thì mới phá bỏ bức tường nhưng anh Quyết không đồng ý.



Đến ngày 14/11, anh Nguyễn Văn Quyết cùng khoảng 10 người mang theo 1 máy xúc đến khu đất, phá bức tường vào lô đất. Lúc này, ông Điệp cùng Lưu Văn Duy (SN 1983, con trai ông Điệp), ông Lưu Văn Hưng (SN 1969, em trai ông Điệp) và một số người khác ra ngăn cản. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra hỗn chiến.



Thấy Lưu Văn Duy cầm theo 2 con dao, nhóm anh Quyết rút gậy buộc dây phép ở rìa đường tàu, vụt vào đúng đầu ông Hưng, khiến ông Hưng bị chấn thương sọ não, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 15/11, ông Lưu Văn Hưng tử vong tại bệnh viện, nguyên nhân được xác định do chấn thương sọ não.



“Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhóm anh Quyết đã lên UBND xã trình báo. Công an xã cũng mời các đối tượng về UNBD làm việc, bảo vệ hiện trường, ổn định tư tưởng người dân xung quanh. Ngay tối cùng ngày, Công anh huyện và Công an TP Hải Phòng về địa phương làm việc. Phía gia đình anh Quyết cũng sang gia đình ông Điệp nói chuyện”, ông Thọ thông tin.



Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tạm giữ hình sự 6 người, gồm: Nguyễn Văn Quyết; Dương Văn Trọng (SN 1988, trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương); Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1987 trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương); Nguyễn Kiều Hưng (SN 1985, xã An Hưng, huyện An Dương); Lê Văn Thịnh (SN 1988) và Nguyễn Đức Tâm (SN 1988) cùng trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng để phục vụ công tác điều tra.



Đ.Huyền- M.Lý



