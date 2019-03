Hai “nữ quái" lên núi Bà Đen giật dây chuyền vàng

Chiều 6/3, Công an TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Bé Hương (SN 1998) và Võ Đài Trang (SN 1992, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, hai đối tượng này không có công việc và nơi sinh sống ổn định nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản người khác bán lấy tiền tiêu xài.

Hương và Trang rủ nhau cùng đón xe đến khu vực núi Bà Tây Ninh, trà trộn trong dòng người lên núi viếng chùa để ra tay cướp giật tài sản.

Tại đây, sau khi quan sát và chọn được con mồi, các đối tượng lợi dụng lúc sơ hở đã giật 2 dây chuyền vàng của anh Lê Nguyễn Hoài Anh (SN 1996) và chị Đỗ Thị Kim Hương (SN 1991, cùng ngụ Q.8, TP.HCM) thì bị nạn nhân phát hiện.

Trong lúc giằng co cùng nạn nhân, Hương đã nhanh tay ném 1 sợi dây chuyền xuống núi nhằm phi tang. Hai đối tượng và tang vật còn lại nhanh chóng bị nạn nhân phối hợp cùng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, hai nữ quái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo CA TP HCM

