Hai kẻ nổ súng cướp tiệm vàng vùng ven Sài Gòn

Cảnh sát khám nghiệm tiệm vàng bị cướp. Ảnh: Quốc Thắng.

Chiều 15/11, tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, chỉ có ông chủ và một nhân viên đứng trong quầy. Hai thanh niên mặc áo khoác, bịt mặt chở nhau trên xe máy dừng trước cửa.

Một gã xông vào trong rút súng đe doạ, dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ lấy nhiều nữ trang. Tay hắn bị mảnh kính cắt chảy máu. Chủ tiệm vàng tri hô liền bị tên cướp nổ hai phát súng uy hiếp. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, phóng lên xe đồng bọn tẩu thoát về hướng quốc lộ 22.

Tủ kính bị cướp đập vỡ. Ảnh: Quốc Thắng.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM đang phối hợp Công an huyện Hóc Môn truy bắt hai tên cướp. Camera an ninh tại tiệm vàng và một số nhà dân hai bên đường ghi được nhân dạng và cảnh chúng bỏ chạy, đã được cảnh sát thu giữ.

Vị trí tiệm vàng bị cướp. Ảnh: Datawrapper.

