Hải Dương: Nửa đêm nhóm côn đồ ném mắm tôm, đập phá nhà dân

Mới đây, tại khu vực cổng trường cấp 3 cầu Xe, thuộc thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), xuất hiện nhóm côn đồ nửa đêm đến gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1990) - chủ quán giải khát trong khu vực cổng trường cấp 3 ném gạch đá, mắm tôm vào nhà và đập phá đồ đạc khiến gia đình lo sợ.

2 đối tượng cầm hung khí và mắm tôm ném vào nhà chị Vân Anh. Ảnh: (Cắt từ clip)

Theo lời kể của chị, vào khoảng 2h40 rạng sáng ngày 10/11, trong khi gia đình đang ngủ bỗng tỉnh giấc bởi tiếng động lạ phát ra từ cửa quán. Thấy vậy, chị Vân Anh gọi chồng cùng người thân ra xem.

Ra đến cổng, mọi người phát hiện một xe máy phóng nhanh về hướng về cầu Xe. Sau đó, kiểm tra thì thấy nhà bị ném gạch, biển quảng cáo bị chém rách nham nhở và xung quang cửa đầy mắm tôm trộn lẫn mùi sơn.

Chị Vân Anh cho biết: “Lúc xem lại camera của gia đình, tôi thấy có một xe máy để phía bên đối diện quán. Sau đó, xuất hiện một thanh niên đeo khẩu trang mặc áo mưa tay cầm 1 con dao dài có cán chém nhiều nhát liên tiếp vào biển quảng cáo đèn led và biển quảng cáo in bạt".

Khu vực trước cửa nhà nạn nhân loang nổ vết sơn lẫn mắm tôm. Ảnh: T.Đoàn

Cùng lúc đó, một thanh niên khác cũng mặc áo mưa, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, ném gạch và sơn pha mắm tôm vào cửa quán, thực hiện xong, cả 2 đối tượng lên xe chạy về phía cầu Xe. Khi phát hiện sự việc, gia đình chị Vân Anh vừa bức xúc và lo lắng. Sau đó thông báo sự việc lên công an xã Cộng Lạc.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (14/11), ông Vũ Hồng Công - Trưởng Công an xã Cộng Lạc cho biết: "Khi nhận được tin báo, chúng tôi có cử cán bộ xuống hiện trường xem xét sự việc. Đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Tứ Kỳ và công an huyện về thụ lý giải quyết”.

Vào tối 5/11, gia đình anh Duyên người cùng thôn Hàm Hy cũng bị nhóm đối tượng lạ mặt đập phá đồ đạc, biển quảng cáo. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, gia đình chị Vân Anh bán hàng tại khu vực cổng trường cấp 3 cầu Xe khoảng hơn 1 tháng, còn chồng chị lái xe chở khách thuê. Đây là lần thứ 4 các đối tượng mang dao kiếm và chất bẩn hất vào nhà nạn nhân và bố mẹ đẻ.

“Có thể, nguyên nhân sự việc này nhiều khả năng do một người cùng làm ăn cũ với gia đình tôi gây ra. Lúc làm ăn được thì không sao, nhưng khi thua lỗ thì anh ấy không chịu chia sẻ, mặc dù đã ngồi nói chuyện với nhau”, chồng chị Vân Anh cho biết.

Trước đó, tối ngày 5/11, gia đình anh Lương Quang Duyên (SN 1982) trú tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc (cùng huyện) cũng bị một nhóm người lạ mặt đi trên 2 xe ô tô mang theo hung khí đến đập phá nhà cửa của gia đình chị. Sau khi nhóm đối tượng này bỏ đi, mọi người mới dám thông tin cho cơ quan công an.

Clip đối tượng lạ mặt đập phá và ném mắm tôm

Đức Tùy

Clip: Gia đình nạn nhân cung cấp